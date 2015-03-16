Минздрав заставит ответить за пьянство за рулем

Во время парламентских слушаний, посвященных безопасности дорожного движения, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой рассказал о том, что растет число граждан, отказывающихся от медосвидетельствования на состояние опьянения.
Он отметил, что, как ни странно, виной тому очень часто становятся экономические причины. Сейчас, если у инспектора есть подозрения, что водитель нетрезв, он просит его дунуть в портативный алкотестер, и если есть сомнения в результатах, обязан доставить его на освидетельствование в лицензированный медицинский центр. Но таких учреждений не так уж много, и везти водителя приходится далеко — в ближайший районный центр. Наряды ДПС, как правило, вынуждены экономить, так как снабжаются топливом лишь на 35% от нормы. Поэтому инспекторы очень часто договариваются с нарушителем и оформляют отказ от медосвидетельствования. Водителю, если он виноват, тоже выгоднее отказаться от прохождения процедуры в медучреждении, так как сумма штрафа будет той же (30 тыс. рублей), но при этом не нужно никуда ехать, а вот если водитель поедет и у него в крови обнаружат алкоголь, его данные автоматически попадут в базу Минздрава, что чревато для него различными последствиями. В результате, согласно статистике, в 2016 году 246 тыс. водителей были наказаны за вождение в нетрезвом виде, из них 154 тыс. отказались пройти проверку.
Минздрав думает, как решить эту проблему, и в ближайшее время, как пишет «Коммерсант», подготовит проект изменений в приказ № 933 (правила медицинского освидетельствования) и разместит на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Вице-премьер Игорь Шувалов также поручил МВД подумать над тем, чтобы усилить ответственность за отказ от медосвидетельствования, чтобы у нарушителей не оставалось лазеек ухода от наказания.
- 33 тысячи автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению, выявила Генпрокуратура. Об этом стало известно со слов представителя ведомства Александра Куренного. Между тем ГИБДД уже давно добивается доступа к базе данных психически больных, наркоманов и алкоголиков, но Минздрав опасается злоупотреблений и ссылается на врачебную тайну.
- Общественники недавно предложили сделать процедуру медосвидетельствования платной для водителей. «За рулем.РФ» проводил опрос на эту тему.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС