Минздрав заставит ответить за пьянство за рулем

Ведомство ищет способ заставить водителей проходить тест на алкоголь. По статистике, число граждан, отказывающихся от медосвидетельствования, неуклонно растет.

Во время парламентских слушаний, посвященных безопасности дорожного движения, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой рассказал о том, что растет число граждан, отказывающихся от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Он отметил, что, как ни странно, виной тому очень часто становятся экономические причины. Сейчас, если у инспектора есть подозрения, что водитель нетрезв, он просит его дунуть в портативный алкотестер, и если есть сомнения в результатах, обязан доставить его на освидетельствование в лицензированный медицинский центр. Но таких учреждений не так уж много, и везти водителя приходится далеко — в ближайший районный центр. Наряды ДПС, как правило, вынуждены экономить, так как снабжаются топливом лишь на 35% от нормы. Поэтому инспекторы очень часто договариваются с нарушителем и оформляют отказ от медосвидетельствования. Водителю, если он виноват, тоже выгоднее отказаться от прохождения процедуры в медучреждении, так как сумма штрафа будет той же (30 тыс. рублей), но при этом не нужно никуда ехать, а вот если водитель поедет и у него в крови обнаружат алкоголь, его данные автоматически попадут в базу Минздрава, что чревато для него различными последствиями. В результате, согласно статистике, в 2016 году 246 тыс. водителей были наказаны за вождение в нетрезвом виде, из них 154 тыс. отказались пройти проверку.

Минздрав думает, как решить эту проблему, и в ближайшее время, как пишет «Коммерсант», подготовит проект изменений в приказ № 933 (правила медицинского освидетельствования) и разместит на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Вице-премьер Игорь Шувалов также поручил МВД подумать над тем, чтобы усилить ответственность за отказ от медосвидетельствования, чтобы у нарушителей не оставалось лазеек ухода от наказания.

33 тысячи автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению, выявила Генпрокуратура. Об этом стало известно со слов представителя ведомства Александра Куренного. Между тем ГИБДД уже давно добивается доступа к базе данных психически больных, наркоманов и алкоголиков, но Минздрав опасается злоупотреблений и ссылается на врачебную тайну.

Общественники недавно предложили сделать процедуру медосвидетельствования платной для водителей. «За рулем.РФ» проводил опрос на эту тему.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС