Громовая птица: Jeep представил суперкроссовер Grand Cherokee Trackhawk

Знакомьтесь, звезда Нью-Йоркского мотор-шоу и один из самых быстрых серийных SUV в истории планеты Земля — Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk мощностью 707 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч быстрее 4 секунд.

Сумасшедший Jeep? На память, конечно же, сразу приходит Grand Cherokee SRT-8 прошлого поколения (WK) с 420-сильной «восьмеркой» Hemi объемом 6,1 л, ставший отличным базисом для сногсшибательных тюнинг-проектов. Но, по правде говоря, это не первый быстрый SUV марки Jeep. В 1998 году под занавес производства самого первого «гранда» компания выпустила модификацию 5,9 Limited, развивающую 245 л.с. и с разгоном до сотни порядка 7 с. Сейчас этот результат не кажется выдающимся, но на момент рождения «горячий» Jeep был одним из быстрейших внедорожников мира — Кайенов тогда не существовало в принципе, а Mercedes-Benz ML 55 AMG еще не успел появиться. Современный Grand Cherokee SRT очень легок на подъем, спору нет, но его 6,4-литрового атмосферника мощностью 470 л.с. совершенно недостаточно, чтобы тягаться с европейскими суперкроссоверами, выдающими хорошо за полтысячи «лошадей». Оружием возмездия стала версия SRT Trackhawk, имеющая минимум отличий от обычного SRT, но кардинально превосходящая его по силе.

Grand Cherokee получил двигатель от маслкаров Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat. По факту это означает, что 707-сильный компрессорный V8, развивающий 881 Нм, пересадили под капот Джипа без какого-либо дефорсирования. Неслабо! Динамика ошарашивает — «ястреб» разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 3,5 с, стало быть, сотню он набирает примерно за 3,6 с и оставляет 570-сильный Cayenne Turbo S с его 4,1 с далеко позади. Четверть мили Jeep проходит за 11,6 с, показывая на финишном створе 186,7 км/ч. Максимальная скорость — 290 км/ч! Под новый двигатель, превративший внедорожник в монстра, пришлось адаптировать «анатомию». Так, 8-ступенчатый автомат усилен, равно как и компоненты полноприводной трансмиссии (понижающей передачи у Trackhawk, само собой, не имеется). Сзади установлен электронно-управляемый дифференциал. Тормозные диски на задней оси с четырехпоршневыми суппортами Brembo остались прежние (350 мм), а передние 375-миллиметровые уступили место дискам диаметром 400 мм с шестипоршневыми суппортами. Апгрейд позволяет замедляться с 96 км/ч до полной остановки за 34,7 м.

Также в арсенал заокеанского монстра входит лонч-контроль и система выбора режимов движения Selec-Track, знакомая по стандартному SRT и имеющая те же режимы — Auto, Sport, Track, Snow и Tow, которые, кроме прочего, влияют на распределение крутящего момента по осям. Цена пока не объявлена, но она явно окажется в числе сильных сторон новинки: Trackhawk вряд ли будет стоить больше 100 тыс. долларов и станет лучшим предложением на рынке по соотношению мощности и прайса. Америка!

Еще один впечатляющий автомобиль от FCA, готовящийся к дебюту в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу, — дрэговый Dodge Challenger SRT Demon.

К ежегодному мероприятию Moab Easter Jeep Safari американская марка традиционно подготовила шоу-кары, среди которых модифицированный Grand Cherokee первого поколения .

Фото: Jeep