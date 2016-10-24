Гонки на пределе: по МКАДу со скоростью 320 километров в час

В Instagram было размещено очередное видео, на котором некто разгоняется до 320 км/ч. Утверждается, что дело происходит на МКАДе.

Госавтоинспекция изучает видеосъемку, где водитель Мерседеса едет по МКАДу со скоростью 320 километров в час, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео есть на Youtube, но изначально оно было залито в Instagram пользователем с ником majorka_63. По данным СМИ, страница принадлежит девушке, представительнице золотой молодежи. Но за рулем вряд ли она, на видео отчетливо видна мужская рука на руле автомобиля.

Московская кольцевая автодорога (МКАД) — автомобильная трасса в Москве, с начала 1960-х до 1984 г. совпадала с административной границей города. На всем протяжении не имеет одноуровневых пересечений, на ней разрешена скорость в 100 км/ч. Водитель на видео превысил максимально допустимое значение на 220 км/ч. Впрочем, все это может оказаться и банальным видеомонтажом.

В ночь с 9 на 10 апреля бывший мэр Архангельска подрифтовал на своем Ferrari по торговому центру «Весна». Однако в столичной полиции о происшествии ничего не слышали. Похоже, это все-таки розыгрыш, однако после серии хулиганских заездов золотой молодежи он не выглядит таким уж безобидным.

Ferrari по торговому центру «Весна». Однако в столичной полиции о происшествии ничего не слышали. Похоже, это все-таки розыгрыш, однако после серии хулиганских заездов золотой молодежи он не выглядит таким уж безобидным. Другой видеоролик, который ГИБДД также взяла под контроль, демонстрирует гонки на Гелендвагене , которые водитель устроил по выделенке на Новом Арбате. Видео сопровождает музыка в исполнении репера Джаха Халиба, звучащая как дерзкая насмешка. О ходе расследования по этому инциденту до сих пор ничего не слышно.

демонстрирует гонки на Гелендвагене , которые водитель устроил по выделенке на Новом Арбате. Видео сопровождает музыка в исполнении репера Джаха Халиба, звучащая как дерзкая насмешка. О ходе расследования по этому инциденту до сих пор ничего не слышно. Высказываются предположения и, похоже, они находят все больше подтверждений, что в Москве существует некая закрытая группа золотой молодежи, в которой считается хорошим тоном похваляться ездой без правил, запредельной скоростью и бесстрашием на дороге. Так, Казымбек Б. прокатился по ночной Москве, разогнав автомобиль до 238 км/ч.

Фото: Youtube.ru