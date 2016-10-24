Базовый Jaguar F-Type похудел и подешевел

Впервые в истории спортивное купе марки Jaguar будет оснащаться четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Специально для F-Type бензиновый 2,0-литровый агрегат семейства Ingenium был форсирован до 300 л.с.

Прежде самый дешевый F-Type оснащался 3,0-литровым компрессорным V6 мощностью 340 л.с. — такая версия доступна и теперь, но она отныне не является базовой. Спорткар с 300-сильной «турбочетверкой» Ingenium будет предлагаться исключительно в сочетании с задним приводом и 8-ступенчатым автоматом, тогда как более мощные исполнения могут быть с полным приводом и ручной коробкой.

Благодаря даунсайзингу автомобиль сбросил с передка 52 кг, поэтому базовая версия заныривает в повороты даже охотнее, чем модификации с более мощными моторами V6 и V8. Разгонная динамика, конечно, пострадала, но несильно: F-Type с мотром Ingenium разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с, тогда как версия с 340-сильным двигателем V6 и автоматом делает это за 5,3 с. Максимальная скорость снизилась с 260 до 249 км/ч. Сертифицированный расход топлива в смешанном цикле уменьшился с 8,4 до 7,2 л/100 км.

Цены в Европе уже объявлены: в Германии купе с четырехцилиндровым мотором стоит 48 067 евро без налогов, а за версию с мотором V6 на «механике» нужно выложить 55 630 евро, с автоматом — 57 731 евро. Снаружи идентифицировать базовое купе можно по одиночному прямоугольному выхлопному патрубку (у версий V6 сзади две круглые трубы, у версий V8 — четыре).

Помимо появления новой базовой версии F-Type пережил легкий рестайлинг: подретушированы бамперы, фары стали полностью светодиодными, а в салоне теперь — облегченные кресла и обновленная мультимедийная система с более шустрым процессором.

В конце марта подразделение JLR Classic объявило о том, что выпустит 10 экземпляров классического купе Jaguar E-type Reborn.

Осенью прошлого года стало известно о том, что Jaguar F-Type следующего поколения сменит компоновку и станет среднемотороным.

Фото: Jaguar