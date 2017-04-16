Музей по нему плачет: Chevrolet Corvette 1978 года без пробега

Великолепный Chevrolet Corvette конца семидесятых практически без пробега и не сказать чтобы за космическую цену? Это реально!

Corvette C3, выпускавшийся с 1968 по 1982 год, способен влюбить в себя с первого взгляда, причем это мастерски умеют как ранние модели со сверхмощными двигателями, так и спорткары последних годов выпуска, не обладающие яростью предшественников. Одни автомобилисты, ставшие обладателями подобной красоты, проводят в ней все свободное время, а другие… не притрагиваются.Серебристый Chevy 1978 года рождения, выставленный на онлайн-аукционе Bring a Trailer, имеет на одометре всего 15 миль, это примерно 24 км. Точность и правдивость пробега мы оставим на совести продавца, но на фотографиях кузов и салон производят крайне благоприятное впечатление. Практически музейное состояние! На днище есть следы коррозии, но это, как утверждается, из-за специфики гаражного хранения. Всю свою жизнь автомобиль находился в одной семье. Двигатель «всего лишь» 5,7-литровый мощностью 220 л.с., что было не самой маленькой величиной для середины и конца семидесятых годов. Хотя, конечно, с 7,0-литровыми монстрами V8 конца шестидесятых, выдававших 400 и более «лошадей», он не сравнится. В 2011 году произведено обслуживание суппортов, в 2016-м установлен новый топливный фильтр, топливный насос и — внимание! — залит свежий бензин. Топливный фильтр, свечи зажигания и высоковольтные провода оригинальные. За автомобиль выручат минимум 19,5 тыс. долларов, хотя ставка вполне может превысить отметку в 20 тыс. «баксов».

Интересный автомобиль был анонсирован для аукциона Classic Car Auctions. Это дрэговый пикап Chevrolet S-10, развивающий около 1000 л.с.

Современные спорткары Chevrolet не сравнить с классическими моделями по мощности. Тюнинговые версии, конечно, впечатляют сильнее. Так, Hennessey Performance представила The Exorcist — экстремально модифицированный Camaro ZL1 мощностью 1014 л.с.

Фото: Bringatrailer