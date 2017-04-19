



Да, чуть не забыли! Снаружи S-класс тоже изменился, но довольно умеренно — другие бамперы, сдвоенные поперечные полоски радиаторной решетки, обновленные матричные фары, разгоняющие тьму на расстоянии до 650 метров. В салоне новый руль и интересная опция под названием Energizing, увязывающая работу климат-контроля, обогрева, вентиляции и массажа сидений, а также подсветки салона и акустики. Можно выбрать один из шести десятиминутных «сеансов» — Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort и Training. В Европе обновленный S-класс появится летом. Да, чуть не забыли! Снаружи S-класс тоже изменился, но довольно умеренно — другие бамперы, сдвоенные поперечные полоски радиаторной решетки, обновленные матричные фары, разгоняющие тьму на расстоянии до 650 метров. В салоне новый руль и интересная опция под названием Energizing, увязывающая работу климат-контроля, обогрева, вентиляции и массажа сидений, а также подсветки салона и акустики. Можно выбрать один из шести десятиминутных «сеансов» — Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort и Training. В Европе обновленный S-класс появится летом. Кроме того, в Шанхае мерседесовцы показали концептуальную предтечу нового седана А-класса .

В январе Daimler на автосалоне в Детройте дебютировал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA Императорское величие: новшества и ностальгия Мерседеса S-класса Фото: Mercedes-Benz



Спустя десятилетия на S-класс вернулись рядные шестицилиндровые моторы. Бензиновый агрегат с электрическим наддувом и 48-вольтовой бортовой сетью будет ближе к концу года, а пока есть 2,9-литровый «рядник» у дизельных исполнений S 350 d (286 л.с. и 600 Нм) и S 400 d (340 л.с. и 700 Нм). Их компания называет самыми мощными дизельными легковушками в своей истории. Суперседан S 63, и раньше бывший, мягко говоря, неслабым, превратился в сущего монстра. Двигатель V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями в развале блока цилиндров в мощнейшей своей итерации (612 л.с. и 900 Нм) работает с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Трансмиссия полноприводная с муфтой подключения передка как у суперседана E 63. Впервые в оснащение входит функция антикрена Curve.