Занимательная генеалогия: Honda «переиздаст» внедорожник Passport

Японская марка запатентовала название Passport, которое некогда носила одна из ее моделей, созданная путем бейдж-инжиниринга Isuzu Rodeo. На сей раз на свет, очевидно, появится настоящая до мозга лонжеронов Хонда.

Opel Frontera, появившийся в 1991 году, был далеко не единственной копией рамного внедорожника Isuzu Rodeo. Под тем же именем его производила британская марка Vauxhall и австралийский джиэмовский дивизион Holden. Хондовцы, напротив, избрали для клона «проходимца» свое название — Passport (на фото), хотя в сущности это был тот же Isuzu, обитавший на рынке Нового Света и оснащавшийся 2,6-литровой «четверкой» или агрегатом V6 объемом 3,2 л. Со сцены модель сошла в 2002-м, но в ближайшем будущем возродится в виде стопроцентной Хонды.

Весть о возрождении Пасспорта донесло американское издание Car and Driver — согласно его сведениям, соответствующее название запатентовано в декабре прошлого года. Но для кого? Есть веские основания полагать, что так будут величать короткобазную версию кроссовера Pilot. Дублирование имени и перепись шильдиков с добавлением какой-нибудь уточняющей комбинации вроде XL для трехрядной Хонды лишь собьет аудиторию с толку. Кроме того, есть вероятность, что среднеразмерная пятиместная новинка, скорее всего, сохранит начинку и интерьер, но станет отличаться от длиннобазного кроссовера стилистически. В общем, будет достойна собственного названия.

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Фото: Honda