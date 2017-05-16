Автопродажи в Евросоюзе рухнули впервые за много месяцев

В апреле было зарегистрировано 1,19 млн новых легковых автомобилей, что на 6,6% меньше, чем в апреле прошлого года. На автопродажах сказались пасхальные каникулы, которые пришлись на этот месяц, отмечают в ACEA (Европейской ассоциации автопроизводителей).

В странах Европейского союза нашли своих покупателей 1 191 034 автомобиля, что оказалось на 6,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Ранее АСЕА предупреждала о таком развитии ситуации, так как празднование Пасхи всегда сопровождается длинными выходными, и большинство магазинов в это время бывает закрыты. В целом же по рынку за четыре месяца продажи выросли на 4,7%, составив 5 332 854 шт.

Продажи в апреле упали практически на всех ключевых рынках, составляющих первую пятерку: так, в Великобритании они сократились на 19,8% (до 152 076 шт.), Германии — на 8% (290 697 шт.), Франции — 6% (171 871 шт.), Италии — 4,6% (160 359 шт.). Вырос только испанский рынок — на 1,1% (до 101 375 шт.).

Положительные результаты в апреле, в основном, были у государств, которые вступили в ЕС после 2004 года. Наилучшая динамика автопродаж зафиксирована в Хорватии (+29,6%; 6213 шт.), Португалии (+17,8%; 18 829 шт.), Польше (+14,4%; 39 476 шт.), Болгарии (+14,1%; 2479 шт.) и Словении (+9,7%; 6001 шт.).

Хуже всего в прошедшем месяце автомобили продавались в Ирландии, где рынок рухнул сразу на 24,5%, до 7842 штук.

Среди производителей, как обычно, лидирует Фольксваген, автомобилей этого бренда в апреле удалось реализовать 131 489 шт. (-13,8%), на втором месте Renault —90 795 шт. (-2,7%), на третьем — Ford с результатом 76 899 автомобилей (-11,4%), потом следует Peugeot — 74 402 машины (-3,9%), и замыкает топ-5 Opel/Vauxhall — 70 227 автомобилей (-13,1%).

Если бы в статистике ACEA учитывалась Россия, то наша страна оказалась бы в апрельском списке на пятом месте, опередив Испанию и пропустив вперед Германию, Францию, Великобританию и Италию. Всего у нас было реализовано 129 476 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше, чем в апреле прошлого года.

Фото: YouTube