Peugeot и Citroen будут выпускать коммерческую технику в Узбекистане

АК «Узавтосаноат» и Группа PSA подписали соглашение о создании СП по выпуску легких коммерческих автомобилей. Завод построят в свободной индустриальной зоне «Джизак» в Узбекистане.

В Узбекистане в скором времени начнется строительство совместного предприятия Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive. Решение о сотрудничестве приняли Группа PSA и АК «Узавтосаноат». Новый завод производственной мощностью до 16 000 автомобилей в год расположится в 200 км от Ташкента. Выпускать там будут легкие коммерческие автомобили под брендами Peugeot и Citroën. Инвестиции в проект составят около 130 млн евро.

Peugeot и Citroën предоставят технологии, права на использование собственности и выстроят обучение сотрудников. Локализацию на новом предприятии планируется довести до 50%. Комплектующие будут производить на 30 заводах, принадлежащих АК «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

В Узбекистане надеются, что новое предприятие будет способствовать росту промышленного производства и создаст новые рабочие места.

В апреле компания Peugeot несколько улучшила свое положение — продажи, правда, относительно крайне низкой прошлогодней базы, выросли на 10% и составили 346 легковых и легких коммерческих автомобилей. Продажи марки Citroen продолжают падать — в апреле падение составило 28%, всего было реализовано 282 шт.

Недавно Группа PSA объявила о решении приобрести Opel. Сделку планируется завершить до конца года, концерну General Motors будет выплачено 2,2 млрд долларов.



Фото: PSA