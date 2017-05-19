В России отзывают кроссоверы Renault Kaptur

Отзыву подлежат 10 116 автомобилей этой модели. Причиной сервисной кампании стало возможное перетирание тормозного шланга.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Росстандарт сообщает об отзыве 10 116  автомобилей Renault Kaptur, реализованных с июня 2016 года по май 2017-го с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

При некоторых сочетаниях нагрузки и режимов движения транспортного средства может возникнуть контакт между защитным подкрылком правой задней колесной арки и гибким тормозным шлангом, что способно привести к перетиранию последнего. Вследствие разгерметизации шланга может отказать тормозная система автомобиля.

Производитель сообщит владельцам кроссоверов Renault Kaptur, попадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения сервисных работ. Автовладельцы могут и сами проверить на сайте Росстандарта, участвует ли их транспортное средство в отзывной кампании.

На кроссоверах Renault Kaptur проверят подкрылок на деформацию, а также нет ли на заднем правом гибком тормозном шланге следов контакта с подкрылком. Если следы будут обнаружены, тормозной шланг заменят. Все работы в рамках отзывной кампании выполняются бесплатно.

  • Renault Kaptur в апреле этого года попал в десятку самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Всего своих покупателей нашли 2649 машин этой модели.
  • Журнал «За рулем» провел сравнительный тест кроссоверов Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul и Lada XRAY. И все же главными соперниками стали питерская Hyundai Creta и столичный Renault Kaptur.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Renault Kaptur

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Комментарии (4)

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Как интересно на предсерийной обкатке проверяли автомобиль, такие дефекты должны выявляется перед серийной сборкой, это же не самоделка в конце концов. Очень странная неполадка да ещё в тормозной системе.

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Сучков Александр

Ничего странного.
Автомобили проходящие предсерийные испытания обычно «мулы» которые могут весьма сильно отличаться от серийных образцов. После начала выпуска обычно все новые автомобили дорабатываются с учётом косяков выявленных при реальной эксплуатации. Да и у доработанных моделей дефект может быть вызван банальным браком при изготовлении конкретной партии деталей.
Даже в конкретном случае с Каптюром дефект МОЖЕТ проявится «при некоторых сочетаниях нагрузки и режимов движения...» и будет исправлен «если следы будут обнаружены...», а может вообще никогда никак не проявится.

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Сучков Александр

Может и не так всё серьезно и никому ещё не перетёрло, но были замечены следы и объявили отзывную, за что им респект.

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Сучков Александр

Ну у КАЛогрант в топливной аналогичная была.
Распнем?:)

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