В России отзывают кроссоверы Renault Kaptur

Отзыву подлежат 10 116 автомобилей этой модели. Причиной сервисной кампании стало возможное перетирание тормозного шланга.

Росстандарт сообщает об отзыве 10 116 автомобилей Renault Kaptur, реализованных с июня 2016 года по май 2017-го с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

При некоторых сочетаниях нагрузки и режимов движения транспортного средства может возникнуть контакт между защитным подкрылком правой задней колесной арки и гибким тормозным шлангом, что способно привести к перетиранию последнего. Вследствие разгерметизации шланга может отказать тормозная система автомобиля.

Производитель сообщит владельцам кроссоверов Renault Kaptur, попадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения сервисных работ. Автовладельцы могут и сами проверить на сайте Росстандарта, участвует ли их транспортное средство в отзывной кампании.

На кроссоверах Renault Kaptur проверят подкрылок на деформацию, а также нет ли на заднем правом гибком тормозном шланге следов контакта с подкрылком. Если следы будут обнаружены, тормозной шланг заменят. Все работы в рамках отзывной кампании выполняются бесплатно.

Renault Kaptur в апреле этого года попал в десятку самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Всего своих покупателей нашли 2649 машин этой модели.



Журнал «За рулем» провел сравнительный тест кроссоверов Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul и Lada XRAY. И все же главными соперниками стали питерская Hyundai Creta и столичный Renault Kaptur.

Фото: «За рулем»