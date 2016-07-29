Приставы лишили водительских прав 200 тысяч должников

Закон, по которому должников по штрафам и алиментам могут ограничить в правах на вождение автомобиля, если сумма задолженности превысит 10 тыс. рублей, вступил в силу 15 января 2016 года. С тех пор «воспитательная мера» показала свою эффективность, полагают в ФССП.

На 1 апреля этого года более 197 тыс. россиян были ограничены в правах на управление автотранспортным средством за долги, передает агентство RNS, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В работе еще 33,6 тыс. исполнительных производств, и судебные приставы готовят постановления о временном ограничении в пользовании правом управлять автомобилем, чтобы вручить их должникам лично.

Чаще всего эту меру воздействия применяют к должникам по алиментам. Так, на 1 апреля 2017 года у более 148 тыс. должников приостановили права на вождение автомобилем в рамках 159,6 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

Также недавно в ФССП отчитались, что в первом квартале этого года права выезда за границу лишены около двух миллионов россиян, имеющих задолженность по штрафам. Число таких неплательщиков увеличилось почти на 60%.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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Комментарии (1)

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