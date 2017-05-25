Краш-тест Porsche 911: выживших нет

Спокойно! В бесчеловечном эксперименте принял участие не настоящий Porsche 911 GT3 RS, а его условная копия от Lego в масштабе 1:8, состоящая из 2704 деталей. Испытания провел Всеобщий немецкий автомобильный клуб (ADAC), который уделяет немало внимания вопросам безопасности на дорогах. О параметрах теста не сообщается, но результат очевиден: пассивная безопасность у легомобиля так себе. Зато собрать его заново не составит труда.
- Интересная особенность Porsche 911 GT3 RS от Lego заключается в проработке деталей. У машинки есть подвижные подрулевые лепестки преселективного робота PDK, а также подвижные поршни в двигателе и другие изыски.
- Своя игрушка Lego есть у компании Chevrolet, правда, ее длина равна 5,1 м, а сделана она из 344 187 «кирпичей».