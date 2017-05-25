Краш-тест Porsche 911: выживших нет

Стало известно, сколько получают топ-менеджеры компании Ford На этой неделе у компании Ford появился новый президент — 62-летний Джим Хэкетт, он сменил на этом посту 56-летнего Марка Филдса. СМИ узнали, какую зарплату и бонусы назначили новому начальнику и каков размер «золотого парашюта» бывшего. Деньги на машины скорой помощи пришлось вынимать из резервного фонда Таким образом, в субъектах Федерации появится не менее одной тысячи новеньких автомобилей скорой помощи и около 1,5 тыс. школьных автобусов. Об этом сегодня сообщил Кабмин. Росавтодор ответит за непостроенные дороги В ходе проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год Счетная палата выявила многочисленные нарушения. Во многих регионах выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.