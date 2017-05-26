Компакты рулят: B-класс оставил позади кроссоверы и внедорожники

Продажи легковых автомобилей в России начали расти, что показывают данные как АЕБ, так и «Автостата». Однако реальный рост наблюдается только в сегментах В, LAV (фургоны) и SUV.

В апреле продажи легковых машин в России выросли на 7,3% и составили 120,1 тыс. единиц, сообщает агентство «Автостат». Однако в основном вытягивают рынок сегменты В и SUV, где наблюдаются самые высокие продажи.

Доля В-класса в апреле составила 41,9% от общих продаж легковых автомобилей в стране. Всего в этом сегменте было реализовано 50,4 тыс. машин (+2,8%). Наиболее популярными моделями сегмента стали Kia Rio (8942 шт.; +30,5%), Lada Granta (8419 шт.; —14,9%) и Hyundai Solaris (6792 шт.; —17,1%).

Сегмент SUV в прошлом месяце занял 40,4% рынка. Всего было продано 48,5 тыс. машин, что на 22,1% больше, чем в апреле 2016-го. Тут в тройку лидеров вошли Hyundai Creta (4583 шт.), Renault Duster (3829 шт.; —14%) и Chevrolet Niva (2921 шт.; +1,9%).

На третьем месте расположился гольф-класс, на который приходится 7,5% рынка. Здесь пальму первенства держит лифтбек Skoda Octavia (2173 шт.; +11,2%), за ним следуют Kia cee’d (1377 шт.; +36,6%) и Ford Focus (1288 шт.; +18,6%).

В D-классе (5,2 тыс. шт.; —25,3%), доля которого составила более 4%, лидирует седан Toyota Camry (1608 шт.; —32,5%), в E—классе (1,2%)- Mercedes—Benz E (364 шт.; +9,6%), в LAV—классе (фургоны; 2,2%) на первом месте расположился Lada Largus (2471 шт.; +20,8%), в сегменте минивэнов, доля которого 0,7%, — Kia Soul (563 шт.; +29,1%), а самым продаваемым пикапом (0,7% рынка занимает этот сегмент) стал Toyota Hilux (385 шт.; —13,3%).

В аутсайдерах автомобили А-класса, продажи которых упали в апреле на 56,4% к тому же месяцу прошлого года. Доля этого сегмента на рынке составила всего 0,2%, что эквивалентно 300 автомобилям.



Кстати, в интернете появись первые изображения нового Kia Rio, который сейчас готовят к выпуску на заводе в Санкт-Петербурге.

Ассоциация европейского бизнеса считает продажи легковых автомобилей вместе в легкими коммерческими: так, в апреле нашли своих покупателей 129 476 машин, что на 6,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.



Фото: Kia