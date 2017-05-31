Kalina и Granta стали комфортнее и безопаснее

Семейство вазовских автомобилей получило новые полезные функции. Улучшений целая россыпь, кроме того, Lada Granta в комплектации Люкс оснащается еще одним мотором — 8-клапанным 1.6 мощностью 87 л.с.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Kalina

В базовой комплектации «Стандарт» хэтчбек, универсал и кроссовая версия Калины обзавелись кнопкой отпирания багажника из салона. В «Комфорте» появилась функция задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке. Комплектация Luxe с пакетом Navi оснащается тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Поскольку модель не новая, обязательного требования об ее установке нет, а вот Lada Vesta и XRAY во всех комплектациях оснащаются ею в обязательном порядке.

Granta

Седан и лифтбек Lada Granta в комплектации «Комфорт» получили электропривод наружных зеркал, а в версии «Люкс» автомобиль может оснащаться 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с., до этого был доступен только 16-клапанный мощностью 106 л.с. Это порадует экономных автовладельцев: до 100 л.с. размер транспортного налога будет ниже, а сам автомобиль, оснащенный таким мотором, на 16 тыс. рублей дешевле.

Также в «Люксе» у Гранты появилась более эргономичная панель с электронным управлением климат-контролем, ранее доступная только для более дорогой Калины.

Рассеиватели указателей поворота на всех Грантах и Калинах стали бесцветными, а при выключении зажигания аудио- или мультимедиасистемы отключаются автоматически.

Актуальные прайс-листы будут доступны на Lada.ru только завтра. В пресс-центре АВТОВАЗа «За рулем.РФ» сообщили, что базовые версии Kalina/Granta останутся без изменений, а отдельные комплектации подорожают в среднем на 700 рублей.

  • Согласно статистике AEB, в апреле в России было продано 8419 Грант, что на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Модель занимает второе после Kia Rio место в топ-25 самых популярных автомобилей российского авторынка. Всего же нашли своих покупателей более 520 тыс. Грант и около 160 тыс. Калин второго поколения.
  • Недавно фотошпионы в очередной раз засняли новый универсал Lada Vesta, судя по фото, задние тормоза у автомобиля будут дисковыми.
Фото: АВТОВАЗ

Kalina и Granta стали комфортнее и безопаснее
Kalina и Granta стали комфортнее и безопаснее
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Комментарии (9)

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Автовыключение ммс... наконец то сделали.

Русские парни уже платку спаяли и не только автовыключение, но и автовключение и все срабатывает при постановке и снятии со штатной охраны, а можно еще и с допсиги сделать.

В гранту от калины управление климатом, это плюс. В калине настрящая климатика, в гранте была половинчатая.

Но в целом безопаснее, это если бы им 4 подушки ставить начали.

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Где же хохлоботы и прочие вазохейтеры, продвигающие свои иномарочки? Не вы ли говорили, что ВАЗ ничего не улучшает? Ау! :)

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Demitrius

Они прочитали новость и валяются под столами не в силах преодолеть приступы хохота вызванного этой статьёй. Я вот себе тоже настроение поднял вечером. 8-клапанный мотор в целых 87 тольяттинских пони однозначно лучше 16-клапанника в 106. Следующим улучшением будет двухцилиндровый мотор от Оки, а возможно даже педальный привод с АМТ. Ну и электропривод зеркал во втором десятилетии XXI века, да ещё с подогревом, да ещё вкупе с дизайном панели управления климатом которую, судя по виду, криво обтянули какой-то тряпкой пытаясь изобразить карбон, это ваще успех. )))

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Зимин Влад

Зато хозяева твоим не смешно, и они, как делали из гранты датсун так и делают, но попытку лизнуть мы тебе зачтем. Нормально лизнул, хоть и тупанул, как обычно. Но ты смотри осторожней за неосторожный лизок, хозяева от зада отлучат и помрешь от голода в страшных муках ибо больше ты же ничего не умеешь.

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Valentin Nikishkov

Хозяева не мои а ВАЗа. И им точно не смешно. Пытались сделать Датсун, а он как был ВАЗом, так и остался. Не просто же так появился анекдот про заколдованное место. )))

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Зимин Влад

Кто там чо пытался? все сделано и продается твоими хозяевами, а ты облаиваешь. Тебе сказали, не гафкай на хозяев, отлучат от зада. Заколдованное место там, ага, заколдованное, там твои хозяева себе иномарго заказывают.

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Valentin Nikishkov

Есть тут модератор?!!! Тут вообще-то автомобильный сайт а не профильный для извращенцев которые лезут куда ни попадя потому, что их сайты Роскомнадзор закрывает. )))

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Зимин Влад

Это для тебя оно любимой занятие, о чем тебе я и сказал, не лизал бы ты иномарго зады, я бы не сказал, но ты тупой задолиз, ты забыл, что хозяева твои из Лады делают себе иномарго. Я предостерег тебя об этом, Но если ты не боишся умереть в страшных муках голодной смертью, продолжай.

Ну так во задолиз, и для тебя есть профильные, сайты или тебя там забанили и ты сюда переметнулся?

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Зимин Влад

Ты когда иномаргозады лижешь, и хикаешь там на 87 сильным двигателем, тем самым, который хозяева твои базовым на датсун ставят чо модераторов на помщь то не зовешь, а когда носом тыкнули, чо заныл то? Тьфу, дешофка

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