Kia Soul получил 2,0-литровый мотор

В соответствии с пожеланиями покупателей на российском рынке появилась новая версия модели. Теперь в нашей стране автомобиль представлен с четырьмя бензиновыми двигателями.

С сегодняшнего дня городской кроссовер Kia Soul оснащается еще одним бензиновым двигателем — 2.0 MPI мощностью 150 л.с. Атмосферник агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом. Автомобиль с двигателем 2.0 MPI предложат в трех комплектациях по цене от 1 094 900 рублей.

Таким образом, в линейке моторов становится четыре бензиновых силовых агрегата: 1.6 MPI мощностью 124 л.с., 1.6 GDI мощностью 132 л.с., 2,. MPI мощностью 150 л.с. и турбонаддувный 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с.

Такой мотор доступен в комплектациях «Люкс» (1 094 900 рублей), «Престиж» (1 204 900) и «Премиум» (1 354 900). Автомобиль с двигателем 2,0 л до сотни разгоняется за 10,2 с, что на 1,5 с меньше, чем у спортивной версии с мотором 1.6 GDI.

Обновленный Kia Soul и его спортверсия появились на российском рынке в феврале 2017 года. Только за три месяца с начала продаж рестайлинговой версии своих покупателей нашли 1500 автомобилей этой модели. А всего с 2011 года было продано свыше 37 тысяч Соулов.

О том, какие изменения претерпел Soul после рестайлинга, читайте в материале нашего автора.

Модель пользуется на российском рынке стабильным, но умеренным спросом. Что мог не разглядеть покупатель в этом автомобиле, рассказано в статье «Почему Kia Soul не стал хитом продаж?».

«Почему Kia Soul не стал хитом продаж?». В апреле было продано 16 003 автомобиля Kia в нашей стране, что на 32% больше, чем годом ранее. Бессменным лидером вот уже который месяц подряд становится Rio, на который приходится почти половина всех продаж марки в России.



фото: Kia