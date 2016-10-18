1000 километров на одной заправке: битопливная Веста пошла в серию

Vesta CNG использует в качестве топлива метан и бензин. Купить новую модификацию пока нельзя, первые серийные экземпляры поступят на тестирование в корпоративные парки.

Впервые битопливную Ладу Весту представили прошлым летом на выставке «Иннопром 2016» в Екатеринбурге, теперь же экономичная модификация встала на конвейер. Производитель сообщает, что на одной заправке автомобиль способен проехать более 1000 километров, при этом водитель в любой момент может переключить питание двигателя с метана на бензин. Утверждается также, что использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза.

Металлокомпозитный газовый баллон расположен в багажнике, сразу за спинкой заднего сиденья. Его емкость составляет 90 л и может вместить 18 кубометров газа. Баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва корпуса и неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Разработчики подчеркивают также безопасность метана по сравнению с пропан-бутаном: при утечке метан рассеивается в атмосфере, а не скапливается в месте повреждения баллона, создавая таким образом пожароопасную ситуацию.

Когда именно Lada Vesta CNG поступит в розничную продажу и сколько будет стоить, пока неизвестно.

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Фото: АВТОВАЗ