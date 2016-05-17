За непропуск скорой помощи будут сажать на 4 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за препятствование деятельности медработников. Уголовная ответственность за это правонарушение вводится впервые.

Новый закон о защите жизни и здоровья пациентов и медицинских работников подготовлен группой депутатов во главе с Ириной Яровой. Вопрос о его необходимости остро встал в начале года после громкой истории на Камчатке: путь бригаде скорой помощи перегородила упрямая автомобилистка, из-за чего медики не могли добраться до больного, и он скончался.

Законотворцы предусмотрели ответственность в том числе за такие тяжкие последствия упрямства и предлагают дополнить УК РФ статьей 1241 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Если помеха привела к причинению пациенту вреда здоровью средней тяжести, то создателю помехи грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до 4 месяцев.

В случае, если пациент умер или его здоровью нанесен тяжкий вред, то создателю помехи светят принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы сроком до 4 лет. Виновный может быть также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Новая статья (6.21) с аналогичным названием появится и в КоАП РФ, она предусматривает ответственность за сам факт воспрепятствования законной деятельности медицинского работника: штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. В статье 12.17 появится пункт 3, в котором говорится о том, что если водитель не уступил дорогу скорой и она из-за этого не успела вовремя оказать помощь больному, то создавшему помеху грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В сообщении на официальном сайте Госдумы, кроме того, обозначено намерение депутатов повысить уголовную ответственность за угрозу убийством и за причинение вреда здоровью в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Вот как комментирует его Ирина Яровая:

«Мы повышаем данную ответственность, прежде всего, для того, чтобы каждый понимал, что любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение легкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьезную повышенную уголовную ответственность: за угрозу убийством — до 5 лет лишения свободы, за причинение легкого вреда здоровью — до 2 лет лишения свободы».

Возможно, ко второму и третьему чтению новые законы еще как-то поменяют, но общий их вектор уже ясен и сомнению не подлежит.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (13)

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Водители скорой те еще придурки!

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-1

На фотографии в статье мы видим скорую в пробке. И как её пропускать? А это и есть главная и основная причина низкой средней скорости движения в городе даже для спецтранспорта. Но с этим бороться сложно, очень дорого и долго. Проще состряпать очередной закон, который мало что изменит.

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-3

Пункт «воспрепятствование оказанию медицинской помощи» нужно добавить в статьи за умышленное убийство и умышленное причинение вреда здоровью! И не важно, кто воспрепятствовал, водитель или пешеход.
P.S. «Минусовщикам» рекомендую «примерить» эту ситуацию, не приведи бог!, к себе или к родственникам, когда из-за дебила, перегородившего проезд, кто-то умирает...

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+3
Громов Сергей

Вы серьёзно думаете, что проблема в каких-то отдельно взятых «дебилах», которые не пропускают карету скорой помощи?
А сами-то не боитесь попасть «под раздачу» и оказаться на нарах?

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-3
Валерий

Естественно, если я стою в глухой пробке, а сзади меня «скорая» с включенными мигалками, то я физически не смогу ее пропустить. А если я перегорожу въезд во двор и начну «быковать», как та «камчатская дура», тогда действительно, место мне именно там!

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+1
Громов Сергей

Быковала не столько «камчатская дура», сколько водитель скорой, который мог с ней прекрасно разъехаться, но пошёл на принцип, забыв о пациенте. Я эту дуру совершенно не оправдываю, а лишь констатирую, что водитель скорой имел возможность сделать простой маневр и разъехаться.
А хуже всех повели себя в этой ситуации сами врачи. Им бы следовало пойти в соседний подъезд с вышедшим их встречать братом и спасти человеку жизнь. Но они предпочли тупо сидеть и ждать пока два барана бодались.

А если вернуться к принимаемому закону, то Вы так и не ответили. А Вы сами-то не боитесь попасть «под раздачу» и оказаться на нарах? Или наивно полагаете, что если Вы всегда пропускаете, то Вас оно не коснётся?

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-1

пожизненну нада давать.или еще лучше, чтоб в скорой были дротики с цианидом, не пропускает-нате в харю дротиком, и ему уже не скорая, а катафалк нужен. Ох,надо мне в депутаты идти))

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+3

а почему комментарий удалили ?
вы бы лучше БРЕДОВЫЙ термин «НЕПРОПУСК» из заголовка удалили и из окончания новости...... и почитали ПДД на досуге.

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0
Шурик

Я тоже не понимаю, почему акцент сделан на водителях. А если не пропустила «скорую» компания дебилов, не являющихся водителями?

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+3

А ответственность врачей за отказ оказывать помощь будут делать уголовной?

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+9
М Александр

Понятие «преступное бездействие» в УК имеется.

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+4

Комментарий удален

#
0

За непропуск скорой помощи будут давать пять лет расстрела и на каторгу.

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-1

Теперь вместо подброски наркотиков будут скорыми окружать со всех сторон)

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+6