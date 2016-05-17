За непропуск скорой помощи будут сажать на 4 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за препятствование деятельности медработников. Уголовная ответственность за это правонарушение вводится впервые.

Новый закон о защите жизни и здоровья пациентов и медицинских работников подготовлен группой депутатов во главе с Ириной Яровой. Вопрос о его необходимости остро встал в начале года после громкой истории на Камчатке: путь бригаде скорой помощи перегородила упрямая автомобилистка, из-за чего медики не могли добраться до больного, и он скончался.

Законотворцы предусмотрели ответственность в том числе за такие тяжкие последствия упрямства и предлагают дополнить УК РФ статьей 1241 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Если помеха привела к причинению пациенту вреда здоровью средней тяжести, то создателю помехи грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до 4 месяцев.

В случае, если пациент умер или его здоровью нанесен тяжкий вред, то создателю помехи светят принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы сроком до 4 лет. Виновный может быть также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Новая статья (6.21) с аналогичным названием появится и в КоАП РФ, она предусматривает ответственность за сам факт воспрепятствования законной деятельности медицинского работника: штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. В статье 12.17 появится пункт 3, в котором говорится о том, что если водитель не уступил дорогу скорой и она из-за этого не успела вовремя оказать помощь больному, то создавшему помеху грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В сообщении на официальном сайте Госдумы, кроме того, обозначено намерение депутатов повысить уголовную ответственность за угрозу убийством и за причинение вреда здоровью в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Вот как комментирует его Ирина Яровая:

«Мы повышаем данную ответственность, прежде всего, для того, чтобы каждый понимал, что любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение легкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьезную повышенную уголовную ответственность: за угрозу убийством — до 5 лет лишения свободы, за причинение легкого вреда здоровью — до 2 лет лишения свободы».

Возможно, ко второму и третьему чтению новые законы еще как-то поменяют, но общий их вектор уже ясен и сомнению не подлежит.

На этой неделе стало известно о том, что МВД с подачи депутатов Госдумы планирует ужесточить ответственность для пешеходов, нарушающих ПДД. Инициатива исходила от единоросса Александра Сидякина, того самого, который первым в январе этого года предложил сажать водителей в тюрьму за непропуск скорой.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС