Скорая не успела спасти человека из-за упрямой автомобилистки

Большой общественный резонанс получила трагическая история, случившаяся во вторник 10 января в Петропавловске-Камчатском. Бригада скорой помощи не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля.

Видео с места инцидента, снятое из машины скорой помощи, опубликовал телеканал 360, а о том, как развивался конфликт, агентству РИА Новости рассказали в городской станции скорой помощи:

«Десятого января в 22.24 (13.24 мск) на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов: не дышит молодой человек 21 года. На вызов незамедлительно отправили врачебную бригаду. Машина скорой помощи мчалась с включенными спецсигналами. Но на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот».

В опубликованном видеоролике, к сожалению, не показано, как пассажир запрыгивал на капот. К слову, ничего удивительного в том, что пассажир выходит слева, нет — в Петропавловске-Камчатском многие машины праворульные, соответственно, женщина-водитель сидит справа.

Экипаж скорой вызвал по факту агрессии полицию, но когда наряд прибыл на место происшествия, перегородивший дорогу автомобиль уже уехал. Представитель экстренной службы утверждает, что задержка скорой в пути стоила пациенту жизни:

«Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи».

Позже некоторые пользователи интернета, обсуждая ЧП в социальных сетях, стали упрекать медиков в том, что они не пошли к пациенту пешком. На это представители скорой помощи справедливо возразили, что их коллеги опасались нападения со стороны агрессивных автолюбителей. Как только последние уехали, спасатели незамедлительно проследовали к больному, но, как выяснилось, было уже поздно.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю в настоящее время проводит доследственную проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, но вряд ли женщине, сидевшей за рулем злополучного автомобиля, грозит более суровое наказание, чем то, что предусмотрено пунктом 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. В Госдуме, впрочем, сегодня уже были высказаны предложения ужесточить наказание за подобного рода правонарушения.

Месяц назад Общественная палата предложила снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждение автомобилей, мешающих проезду к месту вызова, а «За рулем» провел по этому поводу опрос среди читателей.

В декабре 2015 года в интернете широко обсуждался московский дорожный инцидент, в ходе которого водителю иномарки, не пропустившему скорую помощь, сломали нос.

Фото: Интерпресс/ТАСС

Видео: YouTube