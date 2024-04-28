В России планируют цифровизировать транспортный комплекс в рамках нацпроекта

Министр транспорта Савельев: Нацпроект «Транспорт» объединит в себе 10 проектов

В новый национальный проект Правительства РФ «Транспорт» войдут 10 федеральных проектов. Об этом стало известно из сообщения аппарата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».

«Федеральные проекты, входящие в нацпроект, включают в себя развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей, пунктов пропуска через границу, опорных сетей аэродромов и аэропортов, железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, автомобильных дорог. Также предусмотрена цифровизация транспортного комплекса и развитие кадрового потенциала», – говорится в тексте документа.

Министр транспорта Виталий Савельев подчеркнул, что новый национальный проект сменит Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других инфраструктурных проектов.

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Источник: ТАСС