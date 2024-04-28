#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
28 апреля
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
Цюрихские трамваи могут быть оснащены внешними...
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
28 апреля
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
Евгений Фомин: склонные к агрессии водители...
Yuanhang Y7
28 апреля
Этот седан может отправлять сообщения пешеходам – как это реализовано?
Представлен премиальный седан Yuanhang Y7 с...

В России планируют цифровизировать транспортный комплекс в рамках нацпроекта

Министр транспорта Савельев: Нацпроект «Транспорт» объединит в себе 10 проектов

В новый национальный проект Правительства РФ «Транспорт» войдут 10 федеральных проектов. Об этом стало известно из сообщения аппарата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так
«Федеральные проекты, входящие в нацпроект, включают в себя развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей, пунктов пропуска через границу, опорных сетей аэродромов и аэропортов, железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, автомобильных дорог. Также предусмотрена цифровизация транспортного комплекса и развитие кадрового потенциала», – говорится в тексте документа.

Министр транспорта Виталий Савельев подчеркнул, что новый национальный проект сменит Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других инфраструктурных проектов.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0