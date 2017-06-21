Lada XRAY в эксклюзивной комплектации — шильдик, вышивка, подсветка

Официальные дилеры компании с 21 июня начинают прием заказов на компактный городской кроссовер LADA XRAY в новой комплектации Exclusive. Цены на машины в этой версии стартуют от 805 900 рублей.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

XRAY на российском рынке получил признание и продается довольно успешно: так, по итогам пяти месяцев автомобиль занимает восьмую строчку рейтинга самых популярных автомобилей российского рынка. Всего с начала года было продано 12 692 автомобиля этой модели, что на 6445  шт. больше, чем за тот же период прошлого года. В связи с этим руководство АВТОВАЗа приняло решение выпустить новую версию Иксрея для самых требовательных клиентов. Комплектация Exclusive привлекает внимание бежевой гаммой в оформлении интерьера и  фоновой атмосферной подсветкой салона.

В отделке сидений бежевого оттенка гармонично сочетаются экокожа и алькантара. Автомобиль этой комплектации легко выявить по вышивке «Exclusive» и шильдикам на двери багажника и рамках задних дверей. Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из экокожи, чехле селектора коробки передач и декоративных вставках из экокожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. На передней панели и дверях есть также отличительные черные глянцевые вставки, на полу — оригинальные текстильные коврики, а на педалях — стальные накладки.

Также в автомобиле применена атмосферная светодиодная подсветка интерьера. Подсвеченные карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, центральный тоннель и проемы передних дверей визуально расширяют внутреннее пространство автомобиля и создают комфортное мягкое свечение, что особенно ценно в темное время суток.

Эксклюзивная комплектация базируется на версии Luxe с мотором 1,8 л и пакетом Prestige. В оснащение автомобиля входит климат-контроль, 17-дюймовые колесные диски, обогрев ветрового стекла, камера заднего вида, мультимедиасистема с навигатором.

За Ладу Иксрей Exclusive с МКП попросят 805 900 рублей, с автоматом — 830 900 рублей.

  • Наш корреспондент рассказывает об опыте эксплуатации этого кроссовера, оснащенного 1,8‑литровым двигателем.
  • В октябре 2016 года тольяттинскому бестселлеру XRAY наконец «разрешили» принудительно отключать систему стабилизации, что необходимо в условиях бездорожья. Появлению заветной кнопки способствовали советы экспертов «За рулем».

Фото: АВТОВАЗ
Lada XRAY в эксклюзивной комплектации — шильдик, вышивка, подсветка

Lada XRAY в эксклюзивной комплектации — шильдик, вышивка, подсветка
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Отзывы о LADA XRAY (8)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Неплохой дизайн. Хорошая задумка в исполнении Х-са.

Недостатки:

Дубовый пластик. Габарит в длину маловат, багажник пострадал и задние сиденья.

Комментарий:

По сути, автомобиль получился привлекательным. Если бы размер его хотя бы подтянуть к Renault KAPTUR или Renault DUSTER, цены бы ей не было. Смотрится автомобиль не как кроссовер, а скорее как недоделанный (пожалели металла) хечбек-обрубок. Багажник мал, места между задними и передними сиденьями...

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Комментарии (6)

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Реально удачные дизайнерские решения, цена считаю вполне приемлимая, качество хорошее, молодцы.

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Как-то дороговато Жигуль продавать собираются....... честно, то лучше к иномаркам приглядеться

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Алексей

Голый солярис за 800, о да-а-а! Я конечно не спорю дорого, но что за это дают, двигатель 1,8 —122лс + мехинка от ниссана(вроде) колеса 17, навигацию и камеру заднего вида, климат контроль, подогревы разлиные и хороший клиренс! Разве это мало?! Что вы купить за 800 из высоких хетч/кроссоверов?! Полуголый Дастер или Террано?

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+1
Андрей

Если забыть про говноробот, да. А если не забывать, то лучше уж 4АКПП степвей, чем АМТ.

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Надо ещё шильдик «люкс» и «супер» приделать, и продавать по миллиону...

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По мне это может быть и нужные комплектации, но уж слишком они цену гнут , мне в моём Х-Рее-Кабане не хватает места для второго ряда , вход выход очень не удобен ,пластик очень скрипучий ,а вот к багажнику претензия только одна ,голый метал на пороге , что за экономия Автоваз ? Ещё нужен ему полный привод , вот тогда просто идеальный авто.

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