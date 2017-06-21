Официальные дилеры компании с 21 июня начинают прием заказов на компактный городской кроссовер LADA XRAY в новой комплектации Exclusive. Цены на машины в этой версии стартуют от 805 900 рублей.

XRAY на российском рынке получил признание и продается довольно успешно: так, по итогам пяти месяцев автомобиль занимает восьмую строчку рейтинга самых популярных автомобилей российского рынка. Всего с начала года было продано 12 692 автомобиля этой модели, что на 6445 шт. больше, чем за тот же период прошлого года. В связи с этим руководство АВТОВАЗа приняло решение выпустить новую версию Иксрея для самых требовательных клиентов. Комплектация Exclusive привлекает внимание бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой салона.

В отделке сидений бежевого оттенка гармонично сочетаются экокожа и алькантара. Автомобиль этой комплектации легко выявить по вышивке «Exclusive» и шильдикам на двери багажника и рамках задних дверей. Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из экокожи, чехле селектора коробки передач и декоративных вставках из экокожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. На передней панели и дверях есть также отличительные черные глянцевые вставки, на полу — оригинальные текстильные коврики, а на педалях — стальные накладки.

Также в автомобиле применена атмосферная светодиодная подсветка интерьера. Подсвеченные карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, центральный тоннель и проемы передних дверей визуально расширяют внутреннее пространство автомобиля и создают комфортное мягкое свечение, что особенно ценно в темное время суток.

Эксклюзивная комплектация базируется на версии Luxe с мотором 1,8 л и пакетом Prestige. В оснащение автомобиля входит климат-контроль, 17-дюймовые колесные диски, обогрев ветрового стекла, камера заднего вида, мультимедиасистема с навигатором.

За Ладу Иксрей Exclusive с МКП попросят 805 900 рублей, с автоматом — 830 900 рублей.

Наш корреспондент рассказывает об опыте эксплуатации этого кроссовера, оснащенного 1,8‑литровым двигателем.

В октябре 2016 года тольяттинскому бестселлеру XRAY наконец «разрешили » принудительно



Фото: АВТОВАЗ