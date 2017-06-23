Компания Nissan объявила об отзыве с российского рынка нескольких моделей премиального бренда Infiniti, выпущенных в период с апреля 2006 года по март 2010-го. На них необходимо заменить смертельно опасные эйрбэги.

Сервисная кампания затронет кроссоверы Infiniti FX35/FX45 и седаны М35/М45 общим числом 8270 штук. Владельцы означенных моделей могут скачать список VIN-номеров подлежащих отзыву машин на сайте Росстандарта и узнать, входит ли их транспортное средство в группу риска. Если входит, то можно, не дожидаясь официального вызова, самим обратиться в авторизированный сервисный центр для бесплатной замены подушек безопасности.

Напомним, что производитель не всегда может проследить жизненный путь автомобилей, реализованных на вторичном рынке, а дефект, о котором идет речь, довольно серьезный. Из-за бракованных инфляторов подушек безопасности японского поставщика Takata в мире погибло более десяти человек, а глобальный отзыв на данный момент охватил порядка полумиллиарда автомобилей различных марок и моделей. Согласно результатам проведенного в США расследования, причиной взрывов подушек безопасности Takata, в результате которых в водителя и пассажиров со скоростью пули летят металлические фрагменты инфляторов, является портящийся со временем реактив — нитрат аммония, и чем старее машина, тем выше риск, что эйрбэги в нем сработают неправильно.

По информации западных СМИ, в понедельник компания Takata объявит о банкротстве.

На этой неделе об отзыве проданных в России автомобилей в связи с дефектными подушками безопасности Takata объявила также компания Subaru.

В начале июня стало известно о том, что на некоторых произведенных в России экземплярах кроссовера Nissan Terrano может некорректно сработать подушка безопасности, однако причина в данном случае не в бракованном инфляторе, а в дефектном рулевом колесе.

Фото: Infiniti