Мистер Бин выставил на аукцион свой Land Rover Defender

Знаменитый актер Роуэн Аткинсон, как известно, является страстным автоколлекционером. Однако не все приобретения надолго задерживаются у него в гараже…

Land Rover Defender памятной серии Heritage (выпущено всего 400 экземпляров по случаю окончания производства легендарного внедорожника) Аткинсон приобрел в ноябре 2015 года и с тех пор накатал на нем всего 2268 миль (3650 км). В начале июня этого года автомобиль прошел первое ТО и теперь дожидается нового хозяина — актер решил продать машину на аукционе Silverstone, который будет проходить 29 и 30 июля на одноименном британском автодроме. По оценке устроителей торгов, машина может уйти за 38 000 — 45 000 фунтов стерлингов (2,88–3,41 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ).

Почему «мистер Бин» решил избавиться от машины, не сообщается. В светскую хронику Аткинсон попадал, в основном, на спорткарах, часть из которых собственноручно разбил в результате агрессивного вождения. Возможно, Defender оказался для него слишком медленным — это все-таки всего рабочая лошадка, а не генератор адреналина, хотя некоторые тюнеры и снабжали Defender 500-сильным двигателем.

Производство внедорожников Land Rover Defender прекращено 29 января 2016 года. За 68 лет было выпущено 2 016 933 экземпляра этой модели. Преемник ожидается в 2018 году.

Любопытно, что уже после снятия Дефендера с производства подразделение Jaguar Land Rover Classic выпустило ограниченную партию вседорожников Series I, с которых и началась история модели.

Фото: Jonathan Short/AP/TASS, Silverstone Auctions