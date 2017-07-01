Участившиеся случаи непропуска карет скорой помощи заставили депутатов задуматься над ужесточением наказания для безответственных водителей. Пока неясно, во что выльется планируемый законопроект, хотя он уже и прошел первое чтение, и как он будет работать. А мы спросили вас, одобряете ли вы инициативу в целом?

Создавая тему опроса, мы намеренно сгустили краски, поэтому звучала она так: «Лишение свободы за непропуск скорой помощи, что привело к гибели пациента, на ваш взгляд, правомерное наказание?» 45% наших читателей с этим согласны, а 21% считает, что мера чересчур суровая, можно ограничиться повышенным штрафом.

Лишение свободы за непропуск скорой помощи, что привело к гибели пациента, на ваш взгляд, правомерное наказание?

На самом деле, законопроекты, авторами которых выступают депутаты-единороссы Ирина Яровая и Дмитрий Морозов, вносят изменения сразу в два закона. Меняется ст. 12.17 КоАП, в которой сейчас предусмотрен штраф в 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (по решению суда) за непредоставление преимущества оперативному спецтранспорту с включенным спецсигналом и цветографическими схемами на борту. Предлагается следующая поправка: если водитель заблокировал проезд скорой помощи, в результате чего помощь пациенту была оказана несвоевременно (к примеру, время выезда превысило 20 минут), то водитель может быть оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

А в УК РФ вводится новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». По ней штраф составит до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или арест на срок до четырех месяцев. Какую меру избрать для гражданина, помешавшего «законной деятельности медработника путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному, если это повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью больного», будет решать суд. В случае, если больной умер в дороге, виновника инцидента может ждать лишение свободы на срок до четырех лет.

Комментирует первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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Поэтому не работает даже существующая норма, предполагающая лишение права управления до трех месяцев. А в ручном режиме некому это фиксировать.

Также в законопроекте написано, что это наказание действительно в случае, если действия водителя не подпадают под уголовную ответственность. Во втором законопроекте, который касается создания помех, нападения и прочее, уголовная ответственность действительно предлагается. Тут я согласен, если есть свидетели, нападение на медиков надо приравнять к нападению на представителей власти, таких как, например, полицейские, тогда эти деяния будут подпадать под уголовную ответственность и конкретные сроки. Медики спасают жизнь и здоровье людей, и поэтому эти люди должны охраняться государством.

Но вдруг кто-то задержал скорую невольно — заглохла машина, начинающий водитель растерялся, не может развернуться? На дороге, кроме того, плотность потока такая, что у человека может и не быть возможности перестроиться! Нужно иметь подтверждающее видео и тщательно его изучать. Какой специалист возьмет на себя смелость подписать заключение, что гибель больного наступила в результате того, что скорая опоздала на 5 или на 15 минут? Притом что 30% времени машина простояла в пробке, а на 5 минут ее задержал водитель на дороге.

Так что работать будет только предложенная система защиты врачей, уголовная ответственность за нападение и причинение вреда. Хотя следовало бы оснастить скорые помощи видеорегистраторами, тогда было бы видно, человек действительно не пропускает или не имеет возможности пропустить. Если намеренно, то хотя бы привлекать его к штрафу в 5 тыс. рублей, чтобы отрезвить хама, ведь сейчас не делается и этого.

Дискуссия по поводу наказания за непропуск скорой разгорелась с новой силой после вопиющего случая, произошедшего на Камчатке, когда бригада не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля. Пассажир автомобиля вышел и стал вести себя агрессивно: угрожал, запрыгивал на капот. Пришлось вызвать полицию. Пока шло разбирательство, 21-летний молодой человек, не дождавшийся помощи медиков, скончался.

Фото: YouTube, Валерий Шарифулин/ТАСС