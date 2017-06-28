Полисы ОСАГО могут подорожать в 2–6 раз (в некоторых регионах)

Без повышения тарифа «автогражданка» протянет лишь до конца 2018 года, после чего страховые компании начнут массово сдавать лицензии, сообщил глава РСА Игорь Юргенс. Есть и другой выход — поднять территориальные коэффициенты и снизить стоимость запчастей в справочниках.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил, что ситуация на рынке ОСАГО тревожная, и если Банк России будет по-прежнему сдерживать рост тарифа, то многие компании просто сдадут лицензии. Если при запуске «автогражданки» на рынке работало 200 страховщиков, то сейчас осталось всего 63 компании. А учитывая, что совокупный убыток по ОСАГО, по подсчетам РСА, в 2017 году составит 21 млрд руб., список страховщиков продолжит редеть. По статистике Банка России, в 1-м квартале 2017 года страховщики собрали премий по ОСАГО на 48,2 млрд руб., а выплатили — 52,4 млрд рублей.

Для поправки ситуации было введено натуральное возмещение по ОСАГО, но эффект от него пока неочевиден, а вот новые дополнительные требования — ремонт только новыми деталями и ремонт гарантийных автомобилей у дилеров — повысили убыточность приблизительно на 13%.

Чтобы удержаться на плаву, Союз предлагает повысить территориальные коэффициенты ОСАГО в так называемых «токсичных» регионах, чтобы покрыть убытки от них (документ о предложениях РСА есть в распоряжении газеты «Коммерсантъ»). Так, наибольшее увеличение КТ планируется в Волгоградской области. Сейчас стоимость местного полиса с поправкой на действующий там коэффициент (1,3) составляет 5,4 тыс. руб., РСА предлагает увеличить КТ в 6,5 раза, что доведет цену полиса почти до 35 тыс. рублей. Для Ивановской, Ростовской областей, Краснодарского края нынешний КТ 1,8 предлагается увеличить в 3–3,4 раза, для Мурманской, Челябинской, Ульяновской областей — в 2,3–3,6 раза. Убыточность в этих регионах зашкаливает, и другого выхода в РСА не видят. В других регионах ситуация более-менее благополучная, по мнению страховщиков.

Среди других мер — снижение цен на запчасти в рамках ремонта по ОСАГО. Сейчас они зафиксированы в справочниках РСА, обновляются справочники раз в полгода, но анализ показал, что из-за укрепления рубля и массового появления китайских и корейских запчастей на рынке (речь лишь о тех, что не уступают оригинальным) цены можно снизить на 16%.

Натуральное возмещение по ОСАГО начало действовать с 28 апреля 2017 года. Это дает страховым компаниям право предлагать потерпевшим ремонт вместо выплаты. Однако возникло неожиданное препятствие — желающих среди ремонтников заключать соглашения со страховщиками оказалось немного. СТО не устраивают их расценки на ремонт. Поэтому страховые компании по-прежнему вынуждены рассчитываться деньгами — реформа забуксовала.

Тариф ОСАГО менялся лишь дважды: первый раз в октябре 2014-го — повышение составило 30%, и второй — в апреле 2015 года, на 40%.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС