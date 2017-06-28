Полисы ОСАГО могут подорожать в 2–6 раз (в некоторых регионах)

Без повышения тарифа «автогражданка» протянет лишь до конца 2018 года, после чего страховые компании начнут массово сдавать лицензии, сообщил глава РСА Игорь Юргенс. Есть и другой выход — поднять территориальные коэффициенты и снизить стоимость запчастей в справочниках.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил, что ситуация на рынке ОСАГО тревожная, и если Банк России будет по-прежнему сдерживать рост тарифа, то многие компании просто сдадут лицензии. Если при запуске «автогражданки» на рынке работало 200 страховщиков, то сейчас осталось всего 63 компании. А учитывая, что совокупный убыток по ОСАГО, по подсчетам РСА, в 2017 году составит 21 млрд руб., список страховщиков продолжит редеть. По статистике Банка России, в 1-м квартале 2017 года страховщики собрали премий по ОСАГО на 48,2 млрд руб., а выплатили — 52,4 млрд рублей.

Для поправки ситуации было введено натуральное возмещение по ОСАГО, но эффект от него пока неочевиден, а вот новые дополнительные требования — ремонт только новыми деталями и ремонт гарантийных автомобилей у дилеров — повысили убыточность приблизительно на 13%.

Чтобы удержаться на плаву, Союз предлагает повысить территориальные коэффициенты ОСАГО в так называемых «токсичных» регионах, чтобы покрыть убытки от них (документ о предложениях РСА есть в распоряжении газеты «Коммерсантъ»). Так, наибольшее увеличение КТ планируется в Волгоградской области. Сейчас стоимость местного полиса с поправкой на действующий там коэффициент (1,3) составляет 5,4 тыс. руб., РСА предлагает увеличить КТ в 6,5 раза, что доведет цену полиса почти до 35 тыс. рублей. Для Ивановской, Ростовской областей, Краснодарского края нынешний КТ 1,8 предлагается увеличить в 3–3,4 раза, для Мурманской, Челябинской, Ульяновской областей — в 2,3–3,6 раза. Убыточность в этих регионах зашкаливает, и другого выхода в РСА не видят. В других регионах ситуация более-менее благополучная, по мнению страховщиков.

Среди других мер — снижение цен на запчасти в рамках ремонта по ОСАГО. Сейчас они зафиксированы в справочниках РСА, обновляются справочники раз в полгода, но анализ показал, что из-за укрепления рубля и массового появления китайских и корейских запчастей на рынке (речь лишь о тех, что не уступают оригинальным) цены можно снизить на 16%.

  • Натуральное возмещение по ОСАГО начало действовать с 28 апреля 2017 года. Это дает страховым компаниям право предлагать потерпевшим ремонт вместо выплаты. Однако возникло неожиданное препятствие — желающих среди ремонтников заключать соглашения со страховщиками оказалось немного. СТО не устраивают их расценки на ремонт. Поэтому страховые компании по-прежнему вынуждены рассчитываться деньгами — реформа забуксовала.
  • Тариф ОСАГО менялся лишь дважды: первый раз в октябре 2014-го — повышение составило 30%, и второй — в апреле 2015 года, на 40%.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (18)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

у нас не ругаются, у нас не ругаются, у нас не ругаются, у нас не ругаются.!!!!!!!!..

Ответить#
0

[у нас не ругаются]

Ответить#
+1

А ведь до этого говорили, что введение натурального возмещение решит проблему «убыточности». Наврали? Или аппетит приходит во время еды?
Если они поднимут цену в разы регионах, где это больше среднего заработка, то будет массовый отказ от страхования. заплати за свою ответственность 35 тыс., а если в тебя въедут, то чини машину у дяди ашота с низким качеством и длительными сроками.
_______________________________
«и массового появления китайских и корейских запчастей на рынке (речь лишь о тех, что не уступают оригинальным) цены можно снизить на 16%.»
_______________________________

Вы реально верите, что китайские запчасти не уступают оригинальным или дурочку включаете?

Ответить#
+2
Darkmatter

Какие 35000???
Это самая минималка!
Я допустим платил за страховку 11000руб. За авто 2009г., мощностью в 164 л/с. и это при —10% бонусе.
.
При таком раскладе выйдет уже 60000руб.

Ответить#
0

А может вообще пусть все разбегутся.
ОСАГО не станет как класса.Услуги же будет некому предоставить нашему терпеливому населению.
Страховые, привет Вам! Разбегайтесь все!

Ответить#
+4

«То сейчас осталось всего 63 компании»!!! Всего 63!!! Да их нужно штук 5–6 и достаточно!
«Страховые компании начнут массово сдавать лицензии». А чего ждать пускай сейчас сдают! Останутся 5–6. Которые будут адекватно работать и которых нормально будет контролировать Центробанк. А вся эта мелкая шушера слиняет.
Только 5–6 компания не нужен будет какой-то там РСА во главе с каким-то И. Юргенсом зачем им лишний «рот»!

Ответить#
+7
Винод

А вот взять, и грубо прикинуть. В стране 50 миллионов автомобилей. С каждого по 5 тысяч за полис — получится 250 миллиардов. За прошлый год произошло 173 тысячи 694 ДТП. Если по каждому выплатить по миллиону, то получится 173 миллиарда 694 миллиона. Разница — 76 миллиардов 306 миллионов. Разделить на 36 компаний — 1 миллиард 211 миллионов 206 тысяч 349 рублей. А если взять реальные цены полисов и реальные выплаты? Ваще убыточно!!!

Ответить#
+5
Громов Сергей

Шикарнейший коммент:)))

Ответить#
0

«Есть и другой выход — поднять территориальные коэффициенты и снизить стоимость запчастей в справочниках.»

Да в справочниках-то можно что угодно написать, да вот только где автосервисы будут новые запчасти брать по этим ценам? То, что реформа забуксует, и ежу было понятно, ибо не может качественный ремонт стоить дешевле, чем выплаты с учетом износа. Снижение «справочной стоимости» деталей просто сведет денежные выплаты к смехотворным суммам и больше ничего.
ОСАГО за 35 тысяч вместо 5,4? Его кто-то будет покупать? Это чтобы человек заплатил 35, а возмещение получил, скажем, 15? Оно выгодно, конечно, вот только рожа у страховщиков треснет!!
Есть третий выход: сделать ОСАГО государственной услугой, а несчастных страховщиков немедленно освободить от «тяжкого бремени».

Ответить#
+8

Контора в которой я работаю, если 3 млн в убыток, то начальники на стены лезут, кое как, через кредиты, сводят концы с концами (понимаю, что нам далеко до денег Страховых). Каждые полгода они визжат, что терпят миллиардные убытки, но как-то держатся, и вроде не бедствуют, судя по их житию. «крысы плакали, пищали, но продолжали жрать кактус»... Кто ж против, чтобы вы (страховые) разбежались все! Свято место пусто не бывает...

Ответить#
+6
Коробков Алексей

«Убыточность» все увидели во время публичной порки «РГС». Что-то они не праздник устроили по случаю освобождения от убытков, а напротив, добивались возврата лицензии на ОСАГО...

Ответить#
+3

Как «чёрные юристы» получают выплаты, а простые водители х. с маслом?
А распиливают страховые выплаты сами сотрудники страховых, и похоже к этому подключены не рядовые агенты.

Ответить#
+6

А ху-ху не хо-хо?

Ответить#
+2

Что???
Тарифы в разы? Да, ок, поднимайте сразу в 10 раз.
Ну и выплаты вообще уберем!
И «получи, фашист гранату» — социальный взрыв, на фоне которого «Платон» мелочью покажется!
.
Мошенники страховые!
Почему?
Ну начнем с того, что тариф для новой и БУ машины — одинаков.
Но для БУ почему-то вводится понижающий коэффициент......
Т.е., мы все, кто имеет авто старее одного года просто обмануты: ИМ платим как за новую, а ОНИ нам как за старую.
.
Все, ОСАГО исчерпало себя. Права поговорка: «жадность приводит к бедности»!

Ответить#
+8
SHVR Вадим

Только почему-то жадничают одни, а беднеют — другие. Несправедливо как-то.

Ответить#
+2
Каплан Илья

Так кто их «крышует»?
То, что в Правительстве, ГосДуре, и.т.д сборище глупцов — не верю.
Эти все.... подельники, страхового ворья.

Ответить#
+2

Опять началось. Да когда же уже эти страховые нажрутся?!!!

Ответить#
+5
Зимин Влад

и всё-же правы были классики политэкономии...
мыльный пузырь страховщиков на грани...

Ответить#
+2