Новый Renault Koleos поступил в продажу

Сегодня в России стартовали продажи этого полноприводного кроссовера. Цены на новинку начинаются от 1 699 000 рублей.

Новый кроссовер заметно крупнее своего предшественника, а еще у него полностью обновлен дизайн кузова. Особенно разработчикам удалась передняя часть автомобиля: Koleos стал агрессивнее и самобытнее, его трудно спутать с другим кроссовером. Отметим также приятный момент: одежду теперь не испачкаешь — двери полностью прикрывают пороги. New Koleos украшает стильная оптика с бумерангами ходовых огней, изящные хромированные полоски на боковинах, изменена форма и задних фонарей.

В России полноприводную новинку предлагают с двумя бензиновыми моторами: 2,0-литровым мощностью 144 л.с. и 2,5-литровым мощностью 171 л.с. Будет и турбодизель 2.0 dCi (177 л.с.), правда, продажи машин с этим мотором начнутся лишь в сентябре 2017 года. Все двигатели агрегатируются с автоматической коробкой передач.

Автомобиль специально подготовлен для России — он оснащен обогревом рулевого колеса, ветрового стекла, зеркал, передних и задних сидений и системой дистанционного пуска двигателя. У него солидный дорожный просвет — 210 мм, и большие углы преодоления препятствий (угол въезда — 19°, угол съезда — 26°).

Базовая версия оснащена навигационной системой R-Link 2, которую каждый водитель может настроить под себя, она координирует работу аудиосистемы, информационно-развлекательных служб, навигации, телефонии в режиме «свободные руки» и интеллектуальных систем помощи водителю.

В топ-версии Premium предлагается аудиосистема уже премиум-класса Bose с 12 динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем.

Новинку можно приобрести не только в дилерском центре, но и в онлайн-шоу-руме компании. Причем цены и в том, и в другом случае будут одинаковыми.

Еще одну новинку компания Renault вскоре привезет на наш рынок. Это «каблучок» Dokker. В принципе, машина не новая, выпускают ее с 2012 года, но в России она появится впервые.

А вот пикап Duster Oroch на российский рынок вряд ли попадет — автомобиль предназначен для Бразилии. Хотя упрощенная утилитарная версия автомобиля могла бы заинтересовать, например, жителей села.



Фото: Renault