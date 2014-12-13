Новый Renault Koleos поступил в продажу

Сегодня в России стартовали продажи этого полноприводного кроссовера. Цены на новинку начинаются от 1 699 000 рублей.

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

Новый кроссовер заметно крупнее своего предшественника, а еще у него полностью обновлен дизайн кузова. Особенно разработчикам удалась передняя часть автомобиля: Koleos стал агрессивнее и самобытнее, его трудно спутать с другим кроссовером. Отметим также приятный момент: одежду теперь не испачкаешь — двери полностью прикрывают пороги. New Koleos украшает стильная оптика с бумерангами ходовых огней, изящные хромированные полоски на боковинах, изменена форма и задних фонарей.

В России полноприводную новинку предлагают с двумя бензиновыми моторами: 2,0-литровым мощностью 144 л.с. и 2,5-литровым мощностью 171 л.с. Будет и  турбодизель 2.0 dCi (177 л.с.), правда, продажи машин с этим мотором начнутся лишь в сентябре 2017 года. Все двигатели агрегатируются с автоматической коробкой передач.

Автомобиль специально подготовлен для России — он оснащен обогревом рулевого колеса, ветрового стекла, зеркал, передних и задних сидений и системой дистанционного пуска двигателя. У него солидный дорожный просвет — 210 мм, и большие углы преодоления препятствий (угол въезда — 19°, угол съезда — 26°).

Базовая версия оснащена навигационной системой R-Link 2, которую каждый водитель может настроить под себя, она координирует работу аудиосистемы, информационно-развлекательных служб, навигации, телефонии в режиме «свободные руки» и интеллектуальных систем помощи водителю.

В топ-версии Premium предлагается аудиосистема уже премиум-класса Bose с 12 динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем.

Новинку можно приобрести не только в дилерском центре, но и в онлайн-шоу-руме компании. Причем цены и в том, и в другом случае будут одинаковыми.

  • Еще одну новинку компания Renault вскоре привезет на наш рынок. Это «каблучок» Dokker. В принципе, машина не новая, выпускают ее с 2012 года, но в России она появится впервые.
  • А вот пикап Duster Oroch на российский рынок вряд ли попадет — автомобиль предназначен для Бразилии. Хотя упрощенная утилитарная версия автомобиля могла бы заинтересовать, например, жителей села.

Новый Renault Koleos поступил в продажу

Фото: Renault

Новый Renault Koleos поступил в продажу
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Отзывы о Renault Koleos

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Комментарии (9)

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
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erwr5435435

Ответить#
0

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
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654654

Ответить#
0

Машина в целом норм, только дороговато по сравнению с тем-же братом x-trail. а продаваться на вторичке будет дешевле, потому что рено..

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-1

C таким дизелем весьма интересный вариант, но цена, конечно... учитывая, что Рено угробил свои имидж Дачиями.

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-1

Без механической коробки не признаю машины.

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-2
Dmitry1616

C механической коробкой не признаю машины.

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-7

А в наличии то за рубль семсот машинки есть? )))) В заказе на оф сайте от 2.1–2.2 машинки числятся...

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+2
Безымянный

Ну за такие бабки штук 200 в год продадут!

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+1

«у него полностью обновлен дизайн передней части и оптика.» Так это не полностью обновлённый кузов, а только передняя часть и оптика?

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0