Сбитого активиста движения «СтопХам» ждет суд

Активисты «СтопХама» у многих вызывают противоречивые эмоции. Но последствия очередного инцидента с их участием вызвали недоумение даже у ненавистников движения.

Активисты движения «СтопХам», прославившиеся в первую очередь наклейками «Я паркуюсь где хочу», которые они клеят водителям на лобовые стекла автомобилей, у многих вызывают отрицательные эмоции. Также они перекрывают тротуары водителям, которые решают объехать пробки по пешеходной части дороги. Есть и те, кто поддерживает молодежь, считая, что они делают важное дело, раз полиция не обращает внимания на нарушителей.

Однако последний случай, произошедший с активистом движения в Санкт-Петербурге, вызвал удивление у обеих категорий водителей. На кадрах видео, опубликованных в телеграмм-канале Mash, видно, что активисты перекрывают дорогу белому MercedesBenz, который движется по тротуару.

Материалы по теме
Личный опыт: как бороться с парковкой на газонах

Водитель вначале останавливается перед ними, но после секундных раздумий нажимает на педаль газа и сбивает одного из активистов. Он падает на капот, а затем отлетает в сторону.

Из-за невысокой скорости никто не пострадал — это заметно по тому, как активисты бодро подскакивают к автомобилю и клеят наклейку. Но вот развитие этой истории вышло самым неожиданным. Активист обратился к подъехавшей на место происшествия полиции с заявлением о наезде на него автомобиля на тротуаре. Благо доказательств хоть отбавляй: «СтопХам» традиционно документирует все свои действия на видео. Но в суде водитель был полностью оправдан: там он заявил, что принял активистов за бандитов и просто защищался от них. А вот против активиста возбудили уголовное дело по статье 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Как оказалось, своей головой он повредил лобовое стекло MercedesBenz. Сейчас с него взята подписка о невыезде.

Ранее «За рулем.РФ» встречался со стопхамовцами и даже поучаствовал в одном из рейдов активистов. Отчетное видео ниже.

  • Езда по тротуару — один из любимых способов у автонарушителей, не желающих стоять в пробке. Один из самых громких случаев произошел с директором театра «Ленком» Марком Варшавером, который решил подъехать к театру по пешеходной дорожке. Нарушение снял обычный прохожий, которому заслуженный деятель искусств посоветовал «лечиться».

  • С другими новостями рубрики «Скандалы» можно познакомиться здесь.

Фото, видео: Mash
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (16)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Правильно, на нары этих «анархистов», есть ГАИ, она и должна обеспечивать безопасность на дорогах, а тут и до самосуда недалеко, причем как с одной так и с другой стороны!!!

Ответить#
0

Вообще-то беспредел. ЗР, почему не указываете номер решения и СУДЬЮ ?

Ответить#
0

Да, с хамством самостоятельно бороться бесполезно ! И себе дороже, оружием должны быть телефон для вызова полиции на место нарушения, а активисты должны подготовить материал, фото и видео, для доказательств нарушения. Необходим. Работующий портал. Принимающий факты нарушения !

Ответить#
0

Наши судьи всегда такие в здравом уме.

А я вот на видео вижу, как человека хотят хладнокровно убить — задавив. При этом судья покрывает преступника.

Ответить#
+2

Никто не имеет права заменять собой государственные институты. Есть полиция и только она может определять нарушения, а так же наказывать в рамках закона. Всё остальное покушение на неприкосновенность гражданина.

Ответить#
+3

Крупный чиновник сбивает двух человек
на пешеходном переходе,
спрашивает судью:
— Какие теперь последствия будут?
— Ну, тому, кто головой лобовое пробил, лет 5,
за нападение и попытку ограбления,
а тому, кто в кусты отлетел, можно и все 8 
— еще и попытка скрыться с места происшествия.

Анекдот от Яндекса в действии..,
мажорам можно кататься по тротуарам и давить людей,
...)))  — надо узаконить в ПДД

Ответить#
+7

Случай из той же серии что и пьяный шестилетний ребёнок бросившийся под машину во дворе.

Ответить#
+2

т.е. все пешеходы, стоящие на тротуаре, бандиты?
извращенная логика! судья был вознагражден...

Ответить#
+12

Достойный лайфхак:)
Совершенно верно — это ничто иное,как разбойное нападение,так что все смело давим на тапку при случае.

Ответить#
-4

Активисты занимаются самоуправством,порчей чужого имущества,у нас в стране есть специальные службы которые должны заниматься дорожным движением.

Ответить#
-4
Безымянный

Если отбросить факт наклеек, то стояние на тротуаре нарушает что-то? Мне же никто не запрещает стоять и не пускать нарушителя?

Ответить#
+5
=) Добряк

Здравый смысл.
Если его не пустят — он не уедет.
Если будут быковать — их собьют,как в данной статье.

И,опять-таки,следует отличать обнаглевших мажориков от тех,кому реально некуда приткнуться — проблемы с парковками по все стране.
Фиксируйте нарушения и жалуйтесь в ГИБДД.

Ответить#
-6
Виталий

ну пусть сбивает. Встану, отряхнусь и вызову ГИБДД

Ответить#
0

Зачем суд? В ВМФ на три года...пока к воде привыкнет...

Ответить#
+2

«Активисты движения „СтопХам“ у многих вызывают противоречивые эмоции»

Противоречивые эмоции они вызывают только у быдла, которое не прочь нарушать ПДД....и поездить по тротуарам/газонам.

Судья видать такое же быдло, а может это он в мерседесе.

Ответить#
+21
=) Добряк

Ну да, я вот не езжу ни по тротуарам, ни по газонам, не получаю штрафов за нарушение ПДД, и у меня эти ****** не вызывают противоречивых эмоций, а только исключительно сплошь отрицательные......

Ответить#
+2