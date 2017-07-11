Сбитого активиста движения «СтопХам» ждет суд

Активисты «СтопХама» у многих вызывают противоречивые эмоции. Но последствия очередного инцидента с их участием вызвали недоумение даже у ненавистников движения.

Активисты движения «СтопХам», прославившиеся в первую очередь наклейками «Я паркуюсь где хочу», которые они клеят водителям на лобовые стекла автомобилей, у многих вызывают отрицательные эмоции. Также они перекрывают тротуары водителям, которые решают объехать пробки по пешеходной части дороги. Есть и те, кто поддерживает молодежь, считая, что они делают важное дело, раз полиция не обращает внимания на нарушителей.

Однако последний случай, произошедший с активистом движения в Санкт-Петербурге, вызвал удивление у обеих категорий водителей. На кадрах видео, опубликованных в телеграмм-канале Mash, видно, что активисты перекрывают дорогу белому Mercedes—Benz, который движется по тротуару.

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Водитель вначале останавливается перед ними, но после секундных раздумий нажимает на педаль газа и сбивает одного из активистов. Он падает на капот, а затем отлетает в сторону.

Из-за невысокой скорости никто не пострадал — это заметно по тому, как активисты бодро подскакивают к автомобилю и клеят наклейку. Но вот развитие этой истории вышло самым неожиданным. Активист обратился к подъехавшей на место происшествия полиции с заявлением о наезде на него автомобиля на тротуаре. Благо доказательств хоть отбавляй: «СтопХам» традиционно документирует все свои действия на видео. Но в суде водитель был полностью оправдан: там он заявил, что принял активистов за бандитов и просто защищался от них. А вот против активиста возбудили уголовное дело по статье 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Как оказалось, своей головой он повредил лобовое стекло Mercedes—Benz. Сейчас с него взята подписка о невыезде.

Ранее «За рулем.РФ» встречался со стопхамовцами и даже поучаствовал в одном из рейдов активистов. Отчетное видео ниже.

Езда по тротуару — один из любимых способов у автонарушителей, не желающих стоять в пробке. Один из самых громких случаев произошел с директором театра «Ленком» Марком Варшавером, который решил подъехать к театру по пешеходной дорожке. Нарушение снял обычный прохожий, которому заслуженный деятель искусств посоветовал «лечиться».





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Фото, видео: Mash