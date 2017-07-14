Ford показал обновленный «однотонник». Ждем в России

Компания Ford рассекретила обновленный фургон Ford Transit. Его производство начнется в конце этого года, а у нас машина появится в следующем году.

Ford Transit Custom

Компания Ford показала популярный в Европе фургон Transit Connect. Машина грузоподъемностью в одну тонну практически не изменилась внешне, но претерпела серьезные обновления внутри.

Найти внешние отличия от дорестайлинговой версии проще всего вооружившись пресс-релизом и лупой. После обновления у Transit изменилась лишь передняя часть: на фирменной радиаторной решетке появились горизонтальные плашки, а в фарах — светодиодные ходовые огни. Кстати, фары у топовых версий теперь могут быть ксеноновыми.

Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Зато в салоне изменений куда больше. В самом Форде Transit Custom называют «настоящим офисом на колесах». Выполнен он в новой стилистике компании, впервые продемонстрированной на Фиесте.

Серьезно изменились материалы отделки. На передней панели появились три отсека для мелочевки, их общий объем равен 25 литрам. Обновлена и внутренняя обшивка дверей: теперь здесь аж три разделенных по горизонтали отсека. Под рычагом коробки передач прячется удобный выдвижной «подбутыльник», рассчитанный на емкость объемом до 2 литров.

Ford Transit Custom

Теперь Ford Transit Connect оснащается мультимедийной системой с док-станцией MyFord Dock. На топовые версии устанавливается система SYNC3 с 8-дюймовым экраном, которой можно управлять с помощью жестов. Естественно, она поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Ford Transit Connect получил комплекс современных систем безопасности: ограничитель скорости, активный круиз-контроль, обязательную в Европе систему стабилизации при боковом ветре, системы распознавания знаков, мониторинга слепых зон, экстренного торможения перед пешеходами и другими транспортными средствами.

Ford Transit Custom

Для европейского рынка Ford Transit Connect будет оснащаться новым турбодизелем семейства EcoBlue в трех вариантах форсировки: 105, 130 и 170 л.с. Впервые за доплату доступен 6-ступенчатый автомат. «Голубой овал» анонсировал и появление гибридной версии: в 2018 году начнется ее тестовая эксплуатация.

Максимальная грузоподъемность длиннобазной версии по-прежнему составляет 1450 кг, при этом общая масса фургона не превышает 3400 кг. В версии Kombi M1 обновленный Transit Connect получил заднюю пневмоподвеску, которая не позволит фургону «присесть» на заднюю часть при полной загрузке.

Ford Transit Custom

Производство Ford Transit Connect для европейского рынка начнется в конце этого года. У нас же обновленный Transit Connect появится только в следующем, причем пока неизвестно, какие силовые агрегаты будут на него устанавливаться.

Ford Transit Custom

У нас сегмент легких грузовиков практически пуст. Так что конкурировать новому Ford Transit Connect придется с «короткими» версиями более крупных фургонов, например Peugeot Expert и Citroen Jumpy . Наш автор уже познакомился с французскими новинками, продажи которых в России начались этим летом.





придется с «короткими» версиями более крупных фургонов, например и . Наш автор уже познакомился с французскими новинками, продажи которых в России начались этим летом. Наш автор изучил российский рынок легких фургонов с точки зрения стоимости владения ими: насколько тот или иной экземпляр выгоден в эксплуатации?

Фото: Ford