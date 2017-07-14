Ford показал обновленный «однотонник». Ждем в России

Компания Ford показала популярный в Европе фургон Transit Connect. Машина грузоподъемностью в одну тонну практически не изменилась внешне, но претерпела серьезные обновления внутри.
Найти внешние отличия от дорестайлинговой версии проще всего вооружившись пресс-релизом и лупой. После обновления у Transit изменилась лишь передняя часть: на фирменной радиаторной решетке появились горизонтальные плашки, а в фарах — светодиодные ходовые огни. Кстати, фары у топовых версий теперь могут быть ксеноновыми.
Ford Transit CustomFord Transit Custom
Зато в салоне изменений куда больше. В самом Форде Transit Custom называют «настоящим офисом на колесах». Выполнен он в новой стилистике компании, впервые продемонстрированной на Фиесте.
Серьезно изменились материалы отделки. На передней панели появились три отсека для мелочевки, их общий объем равен 25 литрам. Обновлена и внутренняя обшивка дверей: теперь здесь аж три разделенных по горизонтали отсека. Под рычагом коробки передач прячется удобный выдвижной «подбутыльник», рассчитанный на емкость объемом до 2 литров.
Теперь Ford Transit Connect оснащается мультимедийной системой с док-станцией MyFord Dock. На топовые версии устанавливается система SYNC3 с 8-дюймовым экраном, которой можно управлять с помощью жестов. Естественно, она поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
Ford Transit Connect получил комплекс современных систем безопасности: ограничитель скорости, активный круиз-контроль, обязательную в Европе систему стабилизации при боковом ветре, системы распознавания знаков, мониторинга слепых зон, экстренного торможения перед пешеходами и другими транспортными средствами.
Для европейского рынка Ford Transit Connect будет оснащаться новым турбодизелем семейства EcoBlue в трех вариантах форсировки: 105, 130 и 170 л.с. Впервые за доплату доступен 6-ступенчатый автомат. «Голубой овал» анонсировал и появление гибридной версии: в 2018 году начнется ее тестовая эксплуатация.
Максимальная грузоподъемность длиннобазной версии по-прежнему составляет 1450 кг, при этом общая масса фургона не превышает 3400 кг. В версии Kombi M1 обновленный Transit Connect получил заднюю пневмоподвеску, которая не позволит фургону «присесть» на заднюю часть при полной загрузке.
Производство Ford Transit Connect для европейского рынка начнется в конце этого года. У нас же обновленный Transit Connect появится только в следующем, причем пока неизвестно, какие силовые агрегаты будут на него устанавливаться.
- У нас сегмент легких грузовиков практически пуст. Так что конкурировать новому Ford Transit Connect придется с «короткими» версиями более крупных фургонов, например Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Наш автор уже познакомился с французскими новинками, продажи которых в России начались этим летом.
- Наш автор изучил российский рынок легких фургонов с точки зрения стоимости владения ими: насколько тот или иной экземпляр выгоден в эксплуатации?
Фото: Ford