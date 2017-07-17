Эвакуацию автомобилей без номеров признали законной

Генеральная прокуратура ответила на несколько запросов, касающихся проверки законности решения московской антитеррористической комиссии об эвакуации автомобилей без номеров. Ведомство не нашло нарушений закона в решении московских властей вывозить машины без номеров на штрафстоянки.

Эвакуация автомобиля без номеров в Москве

Несмотря на то, что у Генпрокуратуры и властей столицы довольно часто возникали разногласия по тому или иному вопросу, в эвакуации автомобилей с отсутствующими государственными регистрационными знаками в ведомстве не нашли ничего противозаконного.

«Перемещение сотрудниками Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) транспортных средств без соответствующих регистрационных знаков на специализированные стоянки осуществляется в целях идентификации их владельцев и недопущения возможности совершения противоправных действий», — говорится в ответе Генпрокуратуры газете «КоммерсантЪ».

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В конце апреля антитеррористическая комиссия Москвы приняла документ, позволяющий, в том числе, эвакуировать автомобили без номерных знаков на штрафстоянки. Касается это машин, припаркованных в радиусе 400 метров от остановок общественного транспорта, вестибюлей станций метро, объектов досуга и торговли.

Снимать номера с машин водители стали после повсеместного введения платных парковок в Москве. В случае, если автомобиль припаркован без нарушения и не движется, за снятые номера никакого наказания не предусмотрено.

Впрочем, в отличие от водителей, которые припарковали машины с нарушениями, тем, кто оставил автомобиль без номеров, не придется ни платить штраф, ни оплачивать «услуги» эвакуации: достаточно будет лишь предъявить документы на автомобиль. Только его придется еще поискать: машину без номеров могут отвести на одну из трех штрафстоянок.

В июне этого года в Москве на штрафстоянку эвакуировали «юбилейный» миллионный автомобиль. Им оказался Volvo , припаркованный на месте для стоянки автомобилей инвалидов.





, припаркованный на месте для стоянки автомобилей инвалидов. В начале года прокуратура выявила более 190 нарушений в работе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Фото: ТАСС