Эвакуацию автомобилей без номеров признали законной

Несмотря на то, что у Генпрокуратуры и властей столицы довольно часто возникали разногласия по тому или иному вопросу, в эвакуации автомобилей с отсутствующими государственными регистрационными знаками в ведомстве не нашли ничего противозаконного.
«Перемещение сотрудниками Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) транспортных средств без соответствующих регистрационных знаков на специализированные стоянки осуществляется в целях идентификации их владельцев и недопущения возможности совершения противоправных действий», — говорится в ответе Генпрокуратуры газете «КоммерсантЪ».
В конце апреля антитеррористическая комиссия Москвы приняла документ, позволяющий, в том числе, эвакуировать автомобили без номерных знаков на штрафстоянки. Касается это машин, припаркованных в радиусе 400 метров от остановок общественного транспорта, вестибюлей станций метро, объектов досуга и торговли.
Снимать номера с машин водители стали после повсеместного введения платных парковок в Москве. В случае, если автомобиль припаркован без нарушения и не движется, за снятые номера никакого наказания не предусмотрено.
Впрочем, в отличие от водителей, которые припарковали машины с нарушениями, тем, кто оставил автомобиль без номеров, не придется ни платить штраф, ни оплачивать «услуги» эвакуации: достаточно будет лишь предъявить документы на автомобиль. Только его придется еще поискать: машину без номеров могут отвести на одну из трех штрафстоянок.
- В июне этого года в Москве на штрафстоянку эвакуировали «юбилейный» миллионный автомобиль. Им оказался Volvo, припаркованный на месте для стоянки автомобилей инвалидов.
- В начале года прокуратура выявила более 190 нарушений в работе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Фото: ТАСС