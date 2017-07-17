Илон Маск: искусственный интеллект погубит человечество

Глава компании Tesla не первый раз выражает свои опасения по поводу стремительного развития искусственного интеллекта, однако теперь популярнейший топ-менеджер, похоже, по-настоящему встревожен. Неужели грядет «судный день»?

Неужели цикл фильмов «Терминатор» оказался пророческим?
Неужели цикл фильмов «Терминатор» оказался пророческим?

Невероятно, но факт: глава компании, которая дальше всех продвинулась в разработке автопилота, похоже, до чертиков напуган своим детищем: в недавнем интервью перед встречей с Национальной ассоциацией губернаторов США Илон Маск назвал искусственный интеллект не чем иным, как «угрозой для человеческой цивилизации». По мнению Маска, правительство должно жестко регулировать разработки в этой сфере, «пока не стало поздно». Он не исключает, что уже в ближайшее время внедренный в интернет искусственный разум может начать войну против человечества, выпуская фейковые новости, создавая информационный хаос и натравливая государства друг на друга. Маск считает, что, если не принять превентивные меры против возможной агрессии искусственного разума и не начать действовать на опережение, то люди на всей планете столкнутся с такой угрозой, по сравнению с которой все прежние беды покажутся незначительными.

На данный момент сложно судить, насколько оправданны опасения Маска: может, это просто паранойя, а может, глава компании Tesla узнал от своих разработчиков что-то такое, отчего и правда волосы на голове встают дыбом и седеют. Некоторые ученые считают, что искусственный интеллект вообще утопия и что научить машину осознавать себя невозможно: это за гранью науки и техники, это, если хотите, божественная сущность. Вместе с тем немало специалистов разделяют опасения Маска и считают, что разработку искусственного разума нужно жестко контролировать, а лучше и вовсе запретить от греха подальше. Впрочем, даже критики умных роботов признают, что остановить технический прогресс невозможно при всем желании, поэтому правительства всех стран должны как можно скорее осознать угрозу и сообща к ней готовиться.

Полную версию интервью на английском языке приводим ниже:

  • Искусственный интеллект является ключевым компонентом системы автономного вождения, которую Tesla начала ставить на свои машины раньше конкурентов. Осенью прошлого года компания представила обновленную систему, которая в теории может работать без участия человека, но пока что пользоваться ей нельзя. До апгрейда автомобили Tesla могли ездить по дорогам самостоятельно, хотя официально это не разрешалось.
  • Громкое смертельное ДТП в режиме автопилота заставило компанию и власти всерьез задуматься о безопасности таких систем.
  • Справедливости ради отметим, что были случаи, когда автопилот спасал человеку жизнь.

Фото: film.ru

Видео: ExpovistaTV/youtube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Очередные залепухи от Маска.

Ответить#
0

Ну наконец то.... у южноафриканского Мавроди проклюнулся основной инстинкт сапиенсов....САМОСОХРАНЕНИЯ!!!!

Ответить#
0

Думаю Маск сгущает краски чтобы повысить интерес к искуственному интеллекту. Как же у компьютера может появиться сознание? Его можно лишь создать.

Ответить#
0

...а оседлое сельское хозяйство уничтожило кочевую культуру, Римская империя уничтожило цивилизацию мелких полисов, пороховая Европа уничтожила весь ход цивилизации до неё...
Есть объективные законы развития, и сколько ни пищи, рано или поздно, так или иначе — будущее наступит.

Ответить#
+1
Akopov Mikhail

Миша, а почему на фото приборы на панели красные?
Вы всё знаете. Просветите общественность.

Ответить#
0

***деть — не мешки ворочать!

Ответить#
0

Неужто до него дошло?? И есть надежда вылечить автопроизводителей от автопилотизма?

Ответить#
0

«в ближайшее время внедренный в интернет искусственный разум может начать войну против человечества, выпуская фейковые новости, создавая информационный хаос и натравливая государства друг на друга»

Ага. Нас, Россию, сейчас обвиняют во вмешательство в политику чуть ли не всего мира. Завтра, после «случайного» ракетного удара будут обвинять искусственный интеллект. Даже и думать не хочется, где будет основной сервер «Скайнета» в глазах запада...

Ответить#
0