Илон Маск: искусственный интеллект погубит человечество

Глава компании Tesla не первый раз выражает свои опасения по поводу стремительного развития искусственного интеллекта, однако теперь популярнейший топ-менеджер, похоже, по-настоящему встревожен. Неужели грядет «судный день»?

Неужели цикл фильмов «Терминатор» оказался пророческим?

Невероятно, но факт: глава компании, которая дальше всех продвинулась в разработке автопилота, похоже, до чертиков напуган своим детищем: в недавнем интервью перед встречей с Национальной ассоциацией губернаторов США Илон Маск назвал искусственный интеллект не чем иным, как «угрозой для человеческой цивилизации». По мнению Маска, правительство должно жестко регулировать разработки в этой сфере, «пока не стало поздно». Он не исключает, что уже в ближайшее время внедренный в интернет искусственный разум может начать войну против человечества, выпуская фейковые новости, создавая информационный хаос и натравливая государства друг на друга. Маск считает, что, если не принять превентивные меры против возможной агрессии искусственного разума и не начать действовать на опережение, то люди на всей планете столкнутся с такой угрозой, по сравнению с которой все прежние беды покажутся незначительными.

На данный момент сложно судить, насколько оправданны опасения Маска: может, это просто паранойя, а может, глава компании Tesla узнал от своих разработчиков что-то такое, отчего и правда волосы на голове встают дыбом и седеют. Некоторые ученые считают, что искусственный интеллект вообще утопия и что научить машину осознавать себя невозможно: это за гранью науки и техники, это, если хотите, божественная сущность. Вместе с тем немало специалистов разделяют опасения Маска и считают, что разработку искусственного разума нужно жестко контролировать, а лучше и вовсе запретить от греха подальше. Впрочем, даже критики умных роботов признают, что остановить технический прогресс невозможно при всем желании, поэтому правительства всех стран должны как можно скорее осознать угрозу и сообща к ней готовиться.

Полную версию интервью на английском языке приводим ниже:

Искусственный интеллект является ключевым компонентом системы автономного вождения, которую Tesla начала ставить на свои машины раньше конкурентов. Осенью прошлого года компания представила обновленную систему, которая в теории может работать без участия человека, но пока что пользоваться ей нельзя. До апгрейда автомобили Tesla могли ездить по дорогам самостоятельно, хотя официально это не разрешалось.

Громкое смертельное ДТП в режиме автопилота заставило компанию и власти всерьез задуматься о безопасности таких систем.

Справедливости ради отметим, что были случаи, когда автопилот спасал человеку жизнь.

Фото: film.ru

Видео: ExpovistaTV/youtube