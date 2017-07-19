Mercedes-Benz X-класса: пружины вместо рессор и управляемость кроссовера

Mercedes-Benz официально представил свой первый «однотонный» пикап X-класса. Несложно догадаться, что сделан он на базе Nissan Navara, но различий между этими двумя машинами очень много.

Mercedes-Benz X-Class
Mercedes-Benz X-Class

На специальном мероприятии в Южной Африке (здесь очень популярны пикапы) MercedesBenz представил свой первый «однотонник» XClass. Нет, конечно же, пикапы в истории марки были и до него — это, например, утилитарный грузовик Mercedes G Professional или экзотический и безумно дорогой MercedesBenz G63 6xAMG, но такой машины, как XClass, в линейке Мерседеса еще не встречалось.

Не нужно быть специалистом, чтобы, присмотревшись к машине, узнать черты нового поколения Nissan Navara: у кабины не изменились не только внутренние кузовные панели, но и внешние. Однако в MercedesBenz пошли куда дальше, нежели просто «приделывания» своего передка к уже существующей машине (по такому принципу сделан пикап Renault Alaskan, который тоже создан на базе Navara).

Mercedes-Benz X-Class
Mercedes-Benz X-Class

Отделение легкой коммерческой техники MercedesBenz привлекло инженеров, которые занимаются легковыми автомобилями и внедорожиками. В итоге пикап MercedesBenz получил пружинную подвеску всех колес, спереди на двойных поперечных рычагах, а сзади «пятирычажку». Управляемость машины оттачивали на дорогах с разным покрытием и бездорожье, чтобы найти баланс между внедорожными возможностями и премиальным уровнем комфорта.

Длина грузовой платформы пикапа MercedesBenz XClass равна 1587 мм, ширина  — 1560 мм. Заявленная грузоподъемность составляет 1024 кг.

В Mercedes-Benz обещают одинаковый комфорт в X-Class как на асфальте, так и на грунтовке
В Mercedes-Benz обещают одинаковый комфорт в X-Class как на асфальте, так и на грунтовке

Несмотря на то, что формально XClass все же относится к коммерческой технике, в компании постарались придать салону фамильное сходство с легковыми моделями.

Тема «Икса» обыграна на дефлекторах системы вентиляции, у пикапа трехспицевый руль, приборная панель с цветным экраном бортового компьютера, уже ставшая классической система COMMAND с «шайбой» и тачпадом. В дорогих версиях Xкласса есть отдельно стоящий на центральной части передней панели большой экран информационно-развлекательной системы. Всего для пикапа предусмотрено три линии исполнения: Pure, Progressive и Power.

В интерьере Mercedes-Benz X-Class чувствуются мотивы внедорожников и кроссоверов компании
В интерьере Mercedes-Benz X-Class чувствуются мотивы внедорожников и кроссоверов компании

На первом этапе MercedesBenz XClass получит 2,3-литровый турбодизель в двух вариантах. В первом — с одной турбиной — его мощность равна 163 л.с., во втором — 190 л.с. Обе версии будут предлагаться как с механической, так и автоматической коробкой передач. Полный привод 4MATIC здесь с подключаемым передним мостом.

В следующем году появится топовая версия с турбодизелем V6 мощностью 258 л.с. Она будет иметь постоянный полный привод и оснащаться исключительно автоматом 7GTronic.

Пока в MercedesBenz объявили только базовую цену на XClass в Германии: он будет предлагаться за 37 294 евро, то есть примерно на 6000 евро больше, чем стоит Nissan Navara с двойной кабиной.

Mercedes-Benz X-Class
Mercedes-Benz X-Class

Продажи пикапа начнутся в начале 2018 года с Германии и ЮАР, через год он доберется до Южной Америки, а затем появится и на других рынках.

  • Mercedes-Benz Xкласса — уже третий пикап на одной платформе. Помимо «прародительницы» Navara, свой пикап появился и у Renault. Он получил имя Alaskan.

  • Одни из самых крутых пикапов делает компания Arctic Trucks, которая превращает серийные модели вроде Toyota Hilux в настоящих покорителей любого бездорожья. Наш автор познакомился с двумя такими машинами.

Mercedes-Benz X-класса: пружины вместо рессор и управляемость кроссовера


Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz X-класса: пружины вместо рессор и управляемость кроссовера
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