По ритуальным заслугам: водителя оштрафовали за гроб на крыше автомобиля

Экстравагантному жителю Кургана грозит административный штраф за перевозку гроба на крыше автомобиля. Нет, груз был надежно закреплен. В полиции считают, что таким образом он незаконно рекламирует ритуальные услуги.

В Кургане полиция привлекла к ответственности местного жителя, который возил по городу гроб на крыше своего автомобиля. В полиции считают, что таким способом он незаконно рекламировал ритуальные услуги.

«В соответствии с частью 2 статьи 14.38 КоАП Российской Федерации „Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах“ данное правонарушение влечет наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении местного УВД.

В полиции гражданину рекомендовали убрать «рекламную конструкцию» с транспортного средства, пригрозив повторным привлечением к административной ответственности.

Правда, на фото, опубликованном в группе «Типичный Курск» социальной сети «ВКонтакте», на гробе, установленном на крыше автомобиля, никакой рекламы не просматривается. А вот сам автомобиль выглядит довольно экстравагантно: у него необычный агрессивный обвес, расширенные колесные арки, накладки на капот… Угадать модель, которая скрывается за всеми этими переделками, невозможно, видно лишь, что это седан с правым расположением руля.

Как пишут местные жители, до прошлого года автомобиль был окрашен в черный цвет и его неофициально называли «бэтмобилем». Сейчас же он имеет яркую желтую окраску. Видимо, водитель вдохновился автоботом Бамблби из кинофраншизы «Трансформеры».

  • Полтора года назад ФАС оштрафовала компанию Toyota за рекламу внедорожника, который едет по тротуару. Компания попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но он оставил в силе решение ведомства.
  • Штрафы, которые порой накладывает полиция, зачастую выглядят абсурдными. Так, в Нижнем Новгороде полицейские попытались оштрафовать гонщицу за падение с мотоцикла на гоночной трассе, которая не является дорогой общего пользования.

Фото: группа «Типичный Курск» в социальной сети «ВКонтакте»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Какой ещё закон о рекламе на ТС?
На дорогах полно легковых машин с рекламой на стекле «Чиню, лужу, паяю...»,
а грузоперевозчики сплошь размалёваны рекламой прежнего зарубежного владельца.

Ответить#
+3
робот

впервые с тобой согласен

Ответить#
0
=) Добряк

Нашли крайнего в Зауралье.
У нас в стране гроб на крышу громоздить не надо. У нас и так каждый полуторный автомобиль под катафалк для ритуальных услуг затонирован.

Ответить#
0