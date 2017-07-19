По ритуальным заслугам: водителя оштрафовали за гроб на крыше автомобиля

В Кургане полиция привлекла к ответственности местного жителя, который возил по городу гроб на крыше своего автомобиля. В полиции считают, что таким способом он незаконно рекламировал ритуальные услуги.
«В соответствии с частью 2 статьи 14.38 КоАП Российской Федерации „Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах“ данное правонарушение влечет наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении местного УВД.
В полиции гражданину рекомендовали убрать «рекламную конструкцию» с транспортного средства, пригрозив повторным привлечением к административной ответственности.
Правда, на фото, опубликованном в группе «Типичный Курск» социальной сети «ВКонтакте», на гробе, установленном на крыше автомобиля, никакой рекламы не просматривается. А вот сам автомобиль выглядит довольно экстравагантно: у него необычный агрессивный обвес, расширенные колесные арки, накладки на капот… Угадать модель, которая скрывается за всеми этими переделками, невозможно, видно лишь, что это седан с правым расположением руля.
Как пишут местные жители, до прошлого года автомобиль был окрашен в черный цвет и его неофициально называли «бэтмобилем». Сейчас же он имеет яркую желтую окраску. Видимо, водитель вдохновился автоботом Бамблби из кинофраншизы «Трансформеры».
- Полтора года назад ФАС оштрафовала компанию Toyota за рекламу внедорожника, который едет по тротуару. Компания попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но он оставил в силе решение ведомства.
- Штрафы, которые порой накладывает полиция, зачастую выглядят абсурдными. Так, в Нижнем Новгороде полицейские попытались оштрафовать гонщицу за падение с мотоцикла на гоночной трассе, которая не является дорогой общего пользования.
Фото: группа «Типичный Курск» в социальной сети «ВКонтакте»