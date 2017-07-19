По ритуальным заслугам: водителя оштрафовали за гроб на крыше автомобиля

Экстравагантному жителю Кургана грозит административный штраф за перевозку гроба на крыше автомобиля. Нет, груз был надежно закреплен. В полиции считают, что таким образом он незаконно рекламирует ритуальные услуги.

В Кургане полиция привлекла к ответственности местного жителя, который возил по городу гроб на крыше своего автомобиля. В полиции считают, что таким способом он незаконно рекламировал ритуальные услуги.

«В соответствии с частью 2 статьи 14.38 КоАП Российской Федерации „Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах“ данное правонарушение влечет наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении местного УВД.

В полиции гражданину рекомендовали убрать «рекламную конструкцию» с транспортного средства, пригрозив повторным привлечением к административной ответственности.

Правда, на фото, опубликованном в группе «Типичный Курск» социальной сети «ВКонтакте», на гробе, установленном на крыше автомобиля, никакой рекламы не просматривается. А вот сам автомобиль выглядит довольно экстравагантно: у него необычный агрессивный обвес, расширенные колесные арки, накладки на капот… Угадать модель, которая скрывается за всеми этими переделками, невозможно, видно лишь, что это седан с правым расположением руля.

Как пишут местные жители, до прошлого года автомобиль был окрашен в черный цвет и его неофициально называли «бэтмобилем». Сейчас же он имеет яркую желтую окраску. Видимо, водитель вдохновился автоботом Бамблби из кинофраншизы «Трансформеры».

Полтора года назад ФАС оштрафовала компанию Toyota за рекламу внедорожника, который едет по тротуару. Компания попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но он оставил в силе решение ведомства.



за рекламу внедорожника, который едет по тротуару. Компания попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но он оставил в силе решение ведомства. Штрафы, которые порой накладывает полиция, зачастую выглядят абсурдными. Так, в Нижнем Новгороде полицейские попытались оштрафовать гонщицу за падение с мотоцикла на гоночной трассе, которая не является дорогой общего пользования.

Фото: группа «Типичный Курск» в социальной сети «ВКонтакте»