Формула 1: пилотам поставят еще одну систему безопасности

Внешний вид автомобилей Формулы 1 со следующего года преобразится: на них в обязательном порядке будет установлена система защиты HALO.

В среду на заседании стратегической группы Формулы 1 было принято решение об обязательной установке на автомобили 2018 года системы защиты типа HALO. На встрече присутствовали представители всех команд Формулы 1.

Формула 1, HALO, Shield FIA считает, что HALO — самая эффективная система защиты из всех разработанных за последние пять лет.

Международная автомобильная федерация (FIA) несколько лет пытается обязать команды устанавливать дополнительную систему защиты пилота. Разработчиками предлагались разные конструктивные решения. Так, на прошедшем Гран-При Великобритании Себастьян Феттель (Ferrari) тестировал экран Shield. Ранее немец опробовал и систему HALO. По его словам, видимость при установке HALO не снижается, в то время, как обзорность с экраном уменьшается.

Формула 1, HALO, Shield Протестировав Shield на Гран-При Великобритании, Себастьян Феттель пожаловался на головную боль: экран искажает окружающие предметы, и пилотировать автомобиль сложно.

Ряд пилотов и представителей команд, соглашаясь с возможной необходимостью установки дополнительных средств защиты, высказывали недовольство внешним видом HALO. Тем не менее FIA приняла решение об обязательной установке именно этой конструкции, причем начиная уже с 2018 года.

На заседании стратегической группы также обсуждался по-прежнему актуальный вопрос ограничения расходов команд. Рабочая группа, в которую вошли держатели коммерческих прав чемпионата, представители команд и FIA, должна разработать новые предложения по развитию Формулы 1 в последующие годы.

Формула 1, HALO, Shield Главным толчком к активному поиску подобной системы защиты пилота послужила авария Жюля Бьянки на Гран-При Японии 2014 года. Тогда в результате столкновения с эвакуатором, француз получил серьезную черепно-мозговую травму и спустя девять месяцев скончался.

Фотографии: Formula1.com, HuffPost UK