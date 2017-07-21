Оформить право собственности на гаражи станет проще

В Совфеде совместно с депутатами Госдумы подготовили законопроект, упрощающий процедуру регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества в гаражно-строительных кооперативах. Составители документа утверждают, что его поддерживают во многих ГСК.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что сегодня 70% российских гаражей не имеют государственной регистрации права собственности, а значит их фактические владельцы не могут законным образом распоряжаться своим имуществом (продавать, сдавать в аренду и проч.), государство, в свою очередь, недополучает с такого имущества налоги. Такая ситуация сложилась из-за несовершенства ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которое и предлагается исправить, дополнив закон статьей 491. В ней говорится о том, что основанием для регистрации права собственности гражданина на нежилое помещение в гаражно-строительном кооперативе являются:

— документ, подтверждающий оплату паевого взноса за нежилое помещение в составе здания гаражного комплекса гаражному (гаражно-строительному) кооперативу;

— документ о предоставлении гаражному (гаражно-строительному) кооперативу земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого документа на момент его издания.

Кроме того, законотворцы предлагают дополнить статью 40 частью 61, которая позволит владельцам гаражей избежать дополнительных расходов при их регистрации, так как отпадет необходимость получения технической документации на все здание, в котором находится гараж.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь. Его составители полагают, что он позволит увеличить ежегодные поступления в бюджет от всех полученных имущественных налогов физических лиц на 5–7%.

Гаражные поправки в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» разрабатывают с весны прошлого года с подачи Владимира Путина, но только сейчас они обрели форму законопроекта.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС