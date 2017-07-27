Профессиональных водителей заставят сдавать еще один экзамен

Минтранс подготовил поправки в законодательство, предусматривающие появление квалификационных экзаменов для профессиональных водителей. Без них работать за рулем будет нельзя.

Вопрос низкой подготовки профессиональных водителей поднимался неоднократно и ГИБДД, и чиновниками. В Минтрансе в ответ подготовили проект поправок в законодательство, возвращающий квалификационный экзамен для тех, кто зарабатывает за рулем автомобиля.

Минтранс предложил внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие понятие независимой оценки квалификации водителя. Подтверждать квалификацию будут все профессиональные водители, от таксистов до дальнобойщиков. Отказ от прохождения квалификационного экзамена станет поводом для увольнения сотрудника. При этом подтвердить квалификацию (а значит, и работать водителем) смогут только обладатели российского водительского удостоверения.

Законопроектом предусматривается запрет допуска к управлению тех водителей, которые не прошли оценку квалификации в соответствии с требованиями закона «О безопасности дорожного движения», пишут «Известия». Работать водителем можно будет только имея на руках свидетельство, выданное центром оценки квалификации. Такое свидетельство будет действовать пять лет.

«После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в ст. 81 Трудового кодекса РФ вносится дополнительный пункт», — заявила ведущий юрист департамента трудового права Института профессионального кадровика Полина Журенкова.

Эксперты говорят, что подобная система существовала в СССР: тогда профессиональным водителям присваивали классность, от которой зависела заработная плата.

А вот представители организаций, которые занимаются оценкой квалификации, полагают, что законопроект преждевременный, так как пока отсутствуют критерии оценки водителей и нет профстандарта как такового.

Ранее депутаты приняли закон, согласно которому граждане Белоруссии и Киргизии могут не менять свои национальные права на российские, так как в этих странах русский язык имеет статус государственного.



Закон об обязательной замене национальных прав на российские для профессиональных водителей вступил в силу 1 июня 2017 года. Для того чтобы поменять права, иностранцу необходимо сдать экзамены по упрощенной схеме (теория и площадка). Изначально закон был принят еще в 2014 году, но несколько раз вступление его в силу откладывалось.

Фото: Сергей Вдовин/ТАСС/Интерпресс