Toyota начнет продажи нового внедорожника в октябре

Слухи, ходившие ранее, подтвердились: Toyota Motor наконец-то привезет второе поколение рамного внедорожника Fortuner в нашу страну. Откуда, в каком исполнении и почему только сейчас — об этом в материале ниже.

Второе поколение внедорожника Toyota Fortuner

Чтобы избежать разночтений, тойотовцы во время презентации сразу попросили собравшихся усвоить правильное произношение новичка — Форчунер с ударением на первый слог. Он построен на то же платформе IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle), что и представленный ранее пикап Hilux восьмого поколения. Платформа эта с самой прочной из трех представленных в России рам — Heavy Duty — создана специально для особо суровых условий.

К нам приедет второе поколение модели. Не путать с автомобилем, некогда производившимся группой Allur Auto в Костанае (Казахстан). То была первая генерация Форчунера, которая, по признанию Дмитрия Агафонова, менеджера по стратегическому планированию и продукту «Тойота Мотор», «не отвечала базовым представлениям россиян о том, каким должен быть внедорожник». Проще говоря, коммерческого пикапа в нем было больше, чем утилитарного и комфортного SUV. Нынешняя новинка родом из Таиланда, откуда и будет импортироваться в салоны российских дилеров японской марки.

Интерьер нового Toyota Fortuner

Что же изменилось? Во-первых, дизайн. Лично мне он кажется более привлекательным по сравнению с LC Prado из-за большего числа хитросплетенных линий, особенно в плечевой зоне кормы (вспомнился Nissan Murano). Во-вторых, отделочные материалы в салоне серьезно пересмотрели. Фактурный пластик, кожзам и кожа неплохо дополняют друг друга. В центральной консоли водрузили мультимедийку Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, багажную дверь дополнили электроприводом, а попасть внутрь можно без помощи ключа.

Понятное дело, что геометрическая проходимость при этом по-прежнему на уровне. Подвески имеют увеличенный ход, дорожный просвет в 225 мм и приличные углы въезда — 29° и съезда — 25° простят некоторые огрехи в вашем управлении автомобилем вне асфальта.

Появившееся пару лет на глобальном рынке второе поколение Форчунера получило увеличенную в толщине раму с оптимизированным сечением поперечин. Это позволило, в частности, повысить жесткость кузова на кручение.

Полный привод у Форчунера — подключаемый. По умолчанию задействуется задняя ось, при необходимости селектором на центральной консоли можно подключить переднюю (причем в любой момент на скорости до 100 км/ч), механически заблокировать дифференциал в задней оси. Чтобы в режиме 4WD трансмиссия не вышла из строя из-за перегрева, инженеры придумали дополнительный радиатор.

При различной компоновке сидений в новом внедорожнике Toyota Fortuner возможны до 30 конфигураций салона.

Новый Fortuner — автомобиль семиместный. Диван второго ряда иной, нежели у пикапа. Он разделен в пропорции 60/40, причем спинки можно фиксировать в нескольких положениях для удобства. Места в коленях будет достаточно при любом росте передних седоков. В третьем ряду ситуация менее радужная. Почти вертикально установленные нерегулируемые спинки позволят разместиться с комфортом лишь детям. Сами сиденья можно сложить до пола либо в уже сложенном положении прибрать их к боковинам багажника, выровняв таким образом пол. На мой взгляд, чаще всего эти сидушки будут попросту валяться дома без дела — их без проблем можно демонтировать, освободив багажный отсек.

В отличие от арабской версии (слева), наш Fortuner оснащен задними дисковыми тормозами вместо барабанных.

Специально для комфортной эксплуатации в условиях холодной российской зимы Toyota Fortuner получил зимний пакет, включающий подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона и ряд опций.

В нашей стране новый Fortuner будет доступен с одним из двух двигателей на выбор. В самой Тойоте, не называя пока цен и комплектаций (они станут известны ближе к старту продаж в октябре), полагают, что хитом станет продаж станет версия с 2,8-литровым турбодизелем GD (турбина с изменяемой геометрией, 177 л.с., 450 Нм), хотя более доступной, скорее всего, будет версия с уже знакомым нам по LC Prado бензиновым 2.7 (163 л. с.), работающий на топливе с октановым числом от 92.

Мировая премьера второго поколения внедорожника Toyota Fortuner состоялась в середине 2015 года. Хотя внешность его, как это нередко бывает, рассекретилась еще до официального релиза.

Несложно догадаться, в кого метит Toyota Fortuner. Главным конкурентом станет Mitsubishi Pajero Sport (предлагается в России по цене от 2 399 000 руб.), также построенный на платформе пикапа. Недавно мы свели этот внедорожник в очной ставке с Kia Mohave.

Фото: Toyota и Артур Саруханов