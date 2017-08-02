Таксист приехал на вызов грабителей к собственному дому

В Урае (Ханты-Мансийск) водитель такси, приехав на вызов, обнаружил, что пассажиры выносят вещи из его же дома.

Таксист очень удивился, когда получил вызов на адрес своего дачного домика, поехал туда и обнаружил, что двое мужчин выносят его собственные вещи. Он позвонил в полицию и стал терпеливо наблюдать, как злоумышленники грузят награбленное в его же автомобиль. На счастье, полиция приехала быстро и повязала воров. Позже выяснились детали происшествия. Мужчина 1965 года рождения залез в чужой дом в отсутствие хозяев. Увидев там много спиртных напитков, решил задержаться и вышел оттуда только через пять дней, подготовив имущество к выносу. Он уехал домой и рассказал о «бесхозном» доме своему пасынку. Тот вместе с другом выехал за вещами, предварительно вызвав такси, чтобы их перевезти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ, он заключен под стражу на два месяца.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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Комментарии (1)

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