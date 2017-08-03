«Автодор»: робомобили нельзя выпускать на перекрестки

Глава «Автодора» Сергей Кельбах рассказал журналистам о том, как идет подготовка российских дорог к нашествию беспилотников. Оказывается, снабженную искусственным интеллектом технику пустят далеко не везде.

Радары, лидары, камеры, ультазвуковые датчики, спутниковая навигация и искусственный интеллект позволяют беспилотникам органично вписываться в городской трафик. Но в России робомобили будут ездить только по особым дорогам, не имеющим одноуровневых перекрестков.

Судя по последним новостям, Россия всерьез готовится к наступлению беспилотной эры: в июле премьер-министр Дмитрий Медведев прокатился на отечественном автобусе без руля и педалей и пообещал щедрое финансирование его создателям, а руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Сергей Фурсин рассказал о том, что в «Сколково» полным ходом идет разработка беспилотного аэротакси и летающего мотоцикла.

Председатель госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, в свою очередь, на этой неделе во время встречи с журналистами осветил процесс подготовки дорог к встрече с беспилотными автомобилями, его слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Что касается создания дорог для автомобилей будущего, то, на самом деле, мы над ними уже работаем. Здесь ключевым должно являться то, что связь „дорога-машина“ и связь „машина-машина“ должны обеспечивать максимальную безопасность для тех участников дорожного движения, которые пилотируются. Это раз. И для исключения конфликтов с теми, кто пересекает дорогу. А это значит, что дорога должна быть такая, как наша существующая первой категории. То есть на ней должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне. Не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается другими дорогами. То есть это могут быть только дороги первой технической категории».

Надо сказать, что позиция господина Кельбаха относительно способности робомобилей проезжать перекрестки претендует на оригинальность: большинство разработчиков беспилотников как раз стараются сделать так, чтобы новая техника органично вписалась в действующую транспортную инфраструктуру, а в прошлом году международная группа ученых даже представила бессветофорную систему проезда одноуровневых перекрестков для беспилотных автомобилей.

На этой неделе российская компания «Бакулин Моторс Групп» представила свой проект беспилотного такси.

Илон Маск, глава компании Tesla, недавно потряс мир заявлением о том, что искусственный интеллект, являющийся ключевым компонентом беспилотников, может в перспективе стать слишком самостоятельным и погубить человечество. Его опасения разделяет сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс.

Прошлым летом стало известно о том, какие новые дорожные знаки появятся в ПДД в связи с грядущим выходом на дороги беспилотных автомобилей.

В феврале прошлого года Росавтодор и транспортное агентство Финляндии договорились о совместной работе над дорожной инфраструктурой для движения беспилотников.

Фото: edmunds.com