Не спать! В автобусах внедрят средства контроля водительской усталости

Путин поручил правительству до 30 сентября изучить идею внедрения антисонных устройств на общественном транспорте. Что-то по типу того, что президенту довелось увидеть на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В перечне поручений правительству, которое дал президент Владимир Путин, в частности, говорится, что необходимо вместе с некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» представить предложения об использовании водителями общественного транспорта (в котором перевозится более восьми человек) специальных технических средств, предотвращающих потерю внимания и концентрации.

Это поручение составлено по итогам июньского совещания в правительстве, на котором присутствовал глава государства. Там глава Минтранса Максим Соколов доложил Путину, что очень часто аварии с автобусами происходят из-за того, что водители либо засыпают, либо отвлекаются за рулем. Чтобы контролировать усталость водителей в свое время и были внедрены тахографы, и когда эту систему доведут до «логического завершения», число аварий с участием автобусов сократится как минимум на 15%.

Тогда глава государства отметил, что есть различные устройства, позволяющие контролировать степень бодрствования водителя за рулем, и привел в пример систему SleepAlert, которую он увидел на выставке «Иннопром» в июне. Тогда президент и предложил пойти по пути внедрения таких устройств.

Ответственными за исполнение поручения по возможности внедрения на общественном транспорте антисонных устройств назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева. Напомним, агентство было создано правительством в 2011 году для продвижения инновационных проектов, улучшения предпринимательской среды в России и помощи профессиональным кадрам.

Про устройство «Слип Алерт» мы ранее рассказывали нашим читателям. Оно состоит из нейрокепки и датчика, который крепится на запястье водителя и при малейшем беспокойстве о состоянии водителя подает звуковой и вибросигналы, тем самым предотвращая потерю концентрации внимания за рулем.

Кроме того, новосибирские ученые разработали прибор, который не дает водителю заснуть за рулем, впрыскивая в салон бодрящие запахи мяты или озона.



Есть и другие подобные гаджеты, например чудо-перстень, который весит всего 60 г и напоминает кольцо. Правда, его следует надевать за несколько минут до поездки, чтобы прибор определил базовое состояние водителя, а потом его придерживался.

Фото: Сергей Вдовин/ТАСС