Mercedes-AMG запустит линейку гибридных спорткаров

Спортивное подразделение автоконцерна Daimler продолжает расширять модельный ряд и готовится представить обновленный Mercedes-AMG CLS с рядной бензиновой «битурбошестеркой», дополненной электромотором. Позже этот силовой агрегат получат и другие AMG-модели.

Поклонники автомобилей Mercedes-Benz в основном одобрили возвращение Даймлера к 6-цилиндровым рядным моторам: весной этого года на обновленном S—классе дебютировал новейший 2,9-литровый турбодизель, а в ближайшие несколько месяцев, по данным издания Automotive News, состоится премьера бензиновой «битурбошестерки» с заводским индексом М256, причем новый агрегат дебютирует сразу в престижном АMG-исполнении, а первым его получит обновленное четырехдверное купе CLS на платформе MRA от Е-класса.

Новый двигатель будет выдавать 430 л.с. и получит 48-вольтовую электрическую систему, необходимую для эффективной работы так называемой мягкой гибридной системы. Напомним, что низковольтные гибриды не требуют подзарядки от внешнего источника, сравнительно дешевы в производстве, но при этом позволяют даже мощным спортивным моделям вписаться в перспективные экологические требования.

Все AMG—модели с новым гибридным силовым агрегатом получат индекс 53, то есть новый двигатель будет стоять в табели о рангах на ступеньку выше, чем уже хорошо известная 2,9-литровая V—образная бензиновая «битурбошестерка» — оснащенные ею модели обозначаются индексом 43, отдача мотора варьируется в диапазоне от 367 до 401 л.с.

Обновленное купе CLS появится в продаже летом следующего года. Сохранится ли версия с кузовом универсал, пока неизвестно.

Ранее выпущенные дизельные двигатели Daimler этим летом оказались в центре дизельного скандала у себя на родине, в Германии. Производитель даже решился на добровольный отзыв, который позволит сделать старые моторы более экологически чистыми.

В июле Юрген Эберле, один из ведущих инженеров концерна Daimler, представил уникальную оффроудную модификацию универсала Mercedes- Benz Е-класса с увеличенным до 420 мм дорожным просветом. Возможно, этот автомобиль запустят в мелкосерийное производство.

Фото: Daimler