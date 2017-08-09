В России на четверть выросло число выданных автокредитов

Во втором квартале этого года в кредит было приобретено рекордное за последние 2,5 года количество автомобилей — около 170 тысяч единиц, что на 25,5% больше, чем в том же периоде прошлого года. Рост еще выше, если сравнивать с первым кварталом текущего года.

Россияне стали все чаще приобретать машины в кредит, говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое основывается на информации 4100 кредиторов. С апреля по июнь с помощью займов было приобретено 169,1 тыс. единиц, это самый высокий квартальный показатель с 2015 года, и на 25,5% больше, чем в прошлом году (во втором квартале 2016 года — 134,8 тыс. штук). Если сравнивать с первым кварталом этого года, то рост и того выше — 33,9% (в первом квартале 2017 года выдано 126,3 тыс. автокредитов).

В денежном выражении объем средств автокредитования во втором квартале 2017 года увеличился на 38,7%, до 115,3 млрд рублей (во втором квартале 2016 года — 83,1 млрд рублей).

Растет и доля кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Согласно «Автостату», в кредит в России приобретают около 46,5% легковых автомобилей, что на 2,1 пп. больше, чем в апреле-июне 2016 года.

Таким образом, не только сам автомобильный рынок, но и сегмент автокредитования переживает сейчас бурный рост, констатируют аналитики НБКИ. Они полагают, что сложный период уже пройден и начинается восстановление сегмента. Это важно не только для экономики, но и для банков, так как автокредиты достаточно надежны для кредитных организаций — процент просрочки в этом сегменте гораздо ниже, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.

Рост числа кредитных автомобилей во многом объясняется господдержкой — программа льготного автокредитования продлена и в этом году. Правда, как отметил в интервью «За рулем.РФ» зампред правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, господдержка касается только масс-сегмента, в премиуме нет аналогичных драйверов продаж.

В июле Kia Rio обогнал по продажам Ладу Гранту, которая лидировала в июне. В пятерку самых популярных моделей рынка также вошли Хендэ Солярис, Лада Веста и Фольксваген Поло.

Компания PWC прогнозирует, что рынок новых легковых автомобилей в 2017 году вырастет на 7%, этому способствуют не только государственные меры стимулирования, но и рост потребительской уверенности. Хотя во многом это, в свою очередь, зависит от цен на нефть.



Фото: Александр Тарасенков/ТАСС