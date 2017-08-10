Эвакуаторщики в Москве получат персональные видеорегистраторы

Чтобы разобраться в постоянно возникающих конфликтах между водителями и сотрудниками Службы эвакуации автомобилей, власти столицы приняли решение выдать эвакуаторщикам персональные видеорегистраторы.

Власти Москвы устали от постоянных конфликтов, которые возникают между автовладельцами, водителями эвакуаторов и сотрудниками штрафстоянок. Для того чтобы досконально разбирать каждую из подобных ситуаций, сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) получат персональные видеорегистраторы.

Всего в АМПП будет передано 577 устройств, их выдадут работникам спецстоянок, техникам эвакуаторов и пешим инспекторам.

«Мы планируем выдать нашим сотрудникам современные видеорегистраторы. Это комплексная задача, чтобы, с одной стороны, мы могли оценить качество работы специалистов, с другой стороны, моментально получать всю необходимую информацию», — цитирует руководителя АМПП Александр Гривняка официальный сайт мэра и Правительства Москвы.

Впервые портативные камеры выдадут работникам спецстоянок и техникам на эвакуаторах, осматривающим машины перед перемещением. Видеорегистраторы, по словам представителей АМПП, позволят проконтролировать работу персонала и помочь при возникновении спорных ситуаций.

Персональный видеорегистратор представляет собой компактное устройство, которое крепится на форму и записывает все переговоры, фиксируя не только изображение, но и звук. Устройство работает и в ночном режиме, у каждого видеорегистратора есть память для хранения фотоснимков и видеороликов с места событий.

В начале этого года 960 персональных регистраторов получили сотрудники столичной ГИБДД.





Все автомобили ГИБДД оборудованы видеорегистраторами. Одно из таких устройств зафиксировало дачу взятки инспекторам на МКАД

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС