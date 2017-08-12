Вымогатели уже настолько обнаглели, что задействуют в своих спектаклях несовершеннолетних детей. О новом виде мошенничества предупреждают в соцсетях.

Неясно, кто первый опубликовал этот пост, первоисточник мы так и не нашли, но различные группы ВКонтакте и на Фейсбуке его активно продвигают. И то, о чем в нем говорится, звучит довольно правдоподобно.

Итак, к некоему гражданину, который вышел из супермаркета, подбежала растрепанная и зареванная девочка лет 12, вся в синяках, и попросила довезти ее домой. Водитель уже собрался это сделать, но заметил, что она все время оглядывалась на стоящий поодаль автомобиль с тонированными стеклами. Тогда осторожный водитель сказал, что у него нет времени и предложил вызвать такси. Девочка тут же потеряла к нему интерес и помчалась к другой машине, где разыграла тот же спектакль. Тут водитель сообразил, что если бы он согласился и девочка села к нему в автомобиль, то закончилось бы это для него плачевно. За ним бы поехала та, дежурившая машина с тонированными стеклами, и его пытались бы подвести под уголовную статью о домогательствах к несовершеннолетней в собственном автомобиле. Поэтому он решил подождать и посмотреть, как отреагирует другая жертва. Ничего не подозревающий мужчина лет тридцати согласился подвезти девочку, а осторожный водитель заблокировал проезд автомобилю с тонированными стеклами. После этого из него выбежал амбал и разразился нецензурной бранью. Не выдержав напора, осторожный водитель все же освободил проезд, а амбал заскочил в автомобиль и усвистел за автомобилем с девочкой. Конец истории мы так и не узнаем, но это один из тех случаев, когда видеорегистратор оказался бы незаменимой вещью.

В арсенале автоподставщиков самое мощное оружие — страх. Испуганный и обескураженный автовладелец готов вывернуть все карманы. Но предупрежден — значит вооружен, отмечает наш автор.

В сложных ситуациях самое главное — не терять самообладания. Всех видов мошеннических схем с автомобилями не предусмотришь, тем более что постоянно появляются все новые и новые. Но кое-какие правила поведения в случаях, когда «что-то пошло не так», усвоить можно.



Фото: dailymail.co.uk