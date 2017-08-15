Пьяный гаишник на Ямале проиграл спор на 300 тысяч рублей

Герой скандального видео, опубликованного в интернете на прошлой неделе, уволен из МВД. До этого он поспорил на камеру, что ему ничего не будет за распитие алкогольных напитков за рулем автомобиля.

Напомним, что молодой блюститель порядка, пойманный пьяным за рулем, уверял очевидцев в своей неприкасаемости и заключил с одним из них пари на 300 тысяч рублей, что избежит наказания. По данным газеты «Комсомольская правда», зовут храбреца Иван Мельников. Еще раз публикуем тот самый скандальный ролик для тех, кто его еще не видел: После первой публикации на прошлой неделе «За рулем» провел опрос читателей по этому сюжету: почти 32% опрошенных были уверены, что полиция спустит эту историю на тормозах, 29% спрогнозировали, что «спалившийся» гаишник будет показательно уволен, и оказались правы. Пресс-служба Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному выпустила сообщение о том, что фигурировавший в скандальной записи старший инспектор ДПС «уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Отдал ли Мельников проспоренную сумму, пока неизвестно. С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь. Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС Видео: YouTube/URA.RU

Понесет ли наказание пьяный гаишник, севший на спор за руль автомобиля Да они все пьяные за рулем ездят 358 (18.96%) Этот гаишник — мой герой! 32 (1.69%) Не смогут доказать, что он ехал пьяный 248 (13.14%) Нет, все спустят на тормозах 600 (31.78%) Переведут на другую должность 97 (5.14%) Да, будет показательно уволен 553 (29.29%) Всего голосов: 1888