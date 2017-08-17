Родстер BMW Z4 полностью рассекретили до премьеры

За несколько дней до премьеры в Сети оказались фотографии концепта BMW Z4, предвестника серийной модели, которая возродит легенду в следующем году.

BMW Z4

Большинство автопроизводителей сконцентрировались на разработке кроссоверов, это и понятно: интерес к таким автомобилям постоянно растет. А вот спорткары постепенно превращаются в нишевые модели, создание которых не могут позволить себе даже крупные компании.

Однако в BMW все же решились пойти против мэйнстрима и, кажется, «сорвали банк»: на следующей неделе на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич будет представлен концепт родстера BMW Z4, причем от серийной версии, которая пойдет в производство в следующем году, эта машина отличается лишь некоторыми деталями.

Судя по официальным фотографиям, которые оказались в Сети за несколько дней до премьеры концепта на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, облик родстера нетипичен для современных моделей баварцев. Почти вертикальные фары, острая носовая часть, образованная линиями сопряжения капота и переднего бампера, классический росчерк буквы Z выштамповками на кузове, длинные тонкие фонари…

BMW Z4

«Концепт Z4 выражает новый язык дизайна BMW со всех точек зрения и во всех деталях. От динамичных линий спереди до чистых линий сзади он показывает, что нескольких штрихов и тонкого взаимодействия между плоскостями достаточно для придания машине чувства силы и эмоциональности», — заявил шеф-дизайнер BMW AG Адриан ван Хойдонк.

У BMW Z4 будет виртуальная приборная панель, спортивный руль и минималистичный интерьер

Линии с острыми углами нашли свое продолжение и в интерьере родстера. Экран на передней панели имеет трапецевидную форму, видно, что приборная панель будет виртуальной на базе широкоформатного монитора.

Никакой официальной технической информации о новинке по-прежнему нет. Источники говорят, что базовая версия получит 2-литровую «четверку» с турбонаддувом, а остальные версии будут оснащаться моторами с шестью цилиндрами. В качестве трансмиссий BMW предложит как автомат, так и механическую коробку передач. Родстер будет предлагаться исключительно в заднеприводном варианте.

Ранее BMW публиковала изображение с профилем концептуального родстера. Своим силуэтом он напоминает классический Z1, представленный в конце 80-х годов прошлого столетия.

Новое поколение BMW Z4 разрабатывается совместно с Toyota, которая на его базе построит возрожденное купе Supra.

Фото: BMW