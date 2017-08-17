Золотая середина: Geely представила компактный кроссовер S1

Китайская фирма ударными темпами формирует свою линейку кроссоверов. Вслед за двумя бюджетными субкомпактными паркетниками подоспела новинка самого востребованного у потребителей С-класса.

Фантастический взлет сегмента кроссоверов в Китае (каждый год он вырастает примерно на 50%) заставляет автопроизводителей наращивать в нем свое присутствие. В июле сразу две модели Geely вошли в первую десятку самых продаваемых SUV в Поднебесной: Geely Boyue занял четвертую строчку с результатом 21 872 проданных автомобиля, на десятом закрепился кросс-хэтч Geely Emgrand GS — он разошелся тиражом 12 863 экземпляра. Первое место по-прежнему занимает Haval H6 — продано 37 305 штук.

Geely Boyue и Geely Emgrand GS относятся к самому востребованному компактному классу, и новый Geely S1 метит туда же: колесная база — 2668 мм, длина — 4465 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1535 мм. Новый кроссовер разместится в модельной линейке между Boyue и Geely Emgrand GS: у него не такой «квадратный» дизайн, как у Boyue, но при этом выглядит он внушительнее и солиднее, чем кросс-хэтч, то есть внутренней конкуренции не будет.

На китайском рынке S1 поступит в продажу в октябре, к тому времени название модели может измениться — для китайских компаний вообще и для Geely в частности это обычная практика. Официальных технических сведений пока нет, но китайские СМИ говорят, что автомобиль будет исключительно переднеприводным, а двигателей для него предусмотрено два на выбор, оба бензиновые: атмосферный 1.5 мощностью 103 л.с. и наддувный 1.4 мощностью 133 л.с. Коробки передач — 5-ступенчатая механика либо вариатор.

Об экспортных перспективах новинки пока ничего не известно, но вполне можно ожидать, что Geely S1 доберется до России, ведь решение о поставках к нам Boyue уже принято, правда, специально для нашего рынка ему присвоили более благозвучное имя — Atlas.

Ранее в этом месяце Geely представила в Китае бюджетный субкомпактный паркетник Vision X3 — аналог российской Лады XRAY, а в мае на домашнем рынке начались продажи еще более доступного кроссовера Yuanjing X1.

Фото: Geely