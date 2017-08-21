Не выдержал жары: в центре Москвы сгорел суперкар Audi R8

В прошедшие выходные в столице установилась сильная жара. В каменных джунглях перегреваются не только люди, но и автомобили. Для суперкара Audi R8 жара стала фатальной: он сгорел практически дотла.

Audi R8
Audi R8

Audi > R8

В минувшее воскресенье столбики термометров в Москве зафиксировали самую высокую температуру в этом году: в некоторых местах города она переваливала за +35 градусов. В такую палящую жару туго приходится всем: и людям, и автомобилям.

Что стало причиной возгорания суперкара Audi R8 на Новинском бульваре, еще предстоит выяснить следствию. Свидетели говорят, что машина буквально вспыхнула как факел. Водителю удалось покинуть машину и остаться целым и невредимым, а вот документы спасти не удалось.

Очевидцы происшествия от уничтожения с помощью огнетушителей пытались уберечь автомобиль ценой более 11 млн руб., но победить огонь смогла только пожарная бригада. К моменту, когда суперкар был потушен, он успел почти полностью выгореть.

В столичной ГИБДД причиной пожара назвали самовозгорание. Остается надеяться, что автомобиль был застрахован.

  • Куда более эффектно загорелся спортседан BMW M5 в Перми. Водитель сначала даже не понял, что из-под днища машины вырываются языки пламени.
  • Другие видео дорожных происшествий вы можете посмотреть здесь.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Audi R8

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Комментарии (1)

Во всех фильмах, немецкие автомобили после столкновения взрываются и сгорают. А статистика по самовозгораниям автомобилей по маркам тщательно засекречена. И вина в этом не Автостата, а скорее всего МЧС.

В любом случае, паркуя свой автомобиль, старайтесь его ставить подальше от немецкой марки.

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