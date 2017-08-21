Житель Красноярска продал несуществующие автомобили на 800 тыс. рублей

В Красноярском крае задержали мошенника, который обманул сразу нескольких доверчивых покупателей, продавая несуществующие автомобили.

Покупая подержанные автомобили, мы сталкиваемся с массой рисков: они могут быть битыми и восстановленными, находиться в залоге, быть угнанными… Но иногда люди настолько доверчивы, что отдают деньги… за несуществующие автомобили.

Число таких жертв мошенников пополнилось как минимум тремя жителями Красноярского края. Все они находили в интернете объявления о продаже машины и переводили задаток за нее. После чего «продавец» автомобиля исчезал и больше не выходил на связь.

Все случаи произошли весной в поселке Балахты Красноярского края, но заявления на мошенников жители подали лишь недавно. Как выяснили в полиции, за несуществующий автомобиль мошенник получил сумму около 800 тыс. рублей.

Полиция оперативно провела расследование, установила и задержала злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Красноярска.

Следователи балахтинского отдела полиции возбудили против задержанного уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Редакция ЗР в очередной раз предупреждает о том, что это один из самых распространенных способов мошенничества. Чтобы избежать его, никогда не переводите задаток или предоплату за автомобиль, который вы не видели. А все сделки должны быть документально оформлены.

Стать жертвой мошенника можно и продавая автомобиль. Так, приезжий из Чувашии умудрился продать в Москве свой кроссовер за «билеты банка приколов».

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