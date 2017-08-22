Крокодильи слезы: страховщики подсчитали убытки от судов по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков продолжает жаловаться на нелегкую жизнь компаний, работающих с ОСАГО. По подсчетам союза в первом полугодии расходы страховщиков из-за автоюристов составили 8,7 млрд рублей.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал убытки от судебных тяжб, которые компании проигрывают автомобильным юристам (их в союзе предпочитают называть мошенниками). В первом полугодии накладные (то есть не связанные с выплатой возмещения) расходы страховщиков составили 8,7 млрд руб., что более чем в полтора раза больше, чем годом ранее.

В РСА в эту сумму вложили взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений, штрафы по закону о защите прав потребителей, оплату услуг экспертизы и экспертов, пени.

«В первом полугодии отмечена негативная тенденция — неравное соотношение между страховыми и нестраховыми выплатами в пользу последних, то есть непрофильных для компаний выплат. Их практически на 1 млрд больше, чем тех, которые делаются в отношении поврежденного имущества. Это говорит о предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам», — заявил глава РСА Игорь Юргенс.

На страховые выплаты по решениям судов у страховщиков ушло 7,9 млрд руб., а нестраховые выплаты составили те самые 8,7 млрд руб. В структуре последних превалируют штрафы по Закону о защите прав потребителей (почти 5,7 млрд рублей), остальные же расходы в размере 3 млрд руб. пришлись на возмещение экспертизы, оплату услуг юристов и экспертов.

Мошенниками страховщики обычно называют автоюристов, которые выкупают у пострадавшей стороны требования к страховым компаниям, выплачивая при этом больше первоначальной суммы, в которую страховщики оценивают ущерб. Затем, используя договоры цессий и доверенности, они предъявляют к страховым компаниям судебные иски. Наиболее проблемными регионами с точки зрения выплат по суду остаются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области.

Тарифы по ОСАГО могут вырасти в 3–5 раз, если регуляторы решатся на либерализацию рынка.

В июле на закрытом совещании представители страхового лобби заявили, что в некоторых регионах стоимость ОСАГО должна вырасти минимум в 2–6 раз.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС