Виновник ДТП на Волоколамском шоссе отправится под суд

Полиция задержала виновника массовой аварии на Волоколамском шоссе, которая произошла в конце июля этого года. Сегодня суд выберет для него меру пресечения на время следствия.

Почти месяц понадобился следователям на то, чтобы найти виновника массовой аварии на Волоколамском шоссе, которая произошла 25 июля. В итоге Андрея Смирнова, сына бывшего генерального директора МГТС, нашли у его друзей, где он укрывался от федерального розыска.

Дело было оперативно направлено в суд, который сегодня должен выбрать меру пресечения для обвиняемого по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным источников ЗР, обвинение будет просить заключить Смирнова под стражу в связи с тем, что он скрывался от следствия, а защита будет настаивать на домашнем аресте на время следствия.

Так как ДТП по счастливой случайности не унесло ничьих жизней, то максимально Смирнову грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 25 июля этого года. Водитель купе Mercedes-Benz S-класса агрессивно вел себя на дороге, в итоге, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Skoda и фургоном Fiat. Fiat отбросило на микроавтобус Mercedes-Benz. В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Автомобиль виновника аварии также серьезно пострадал: у него вырвало двигатель из подкапотного пространства, после чего машина загорелась. Из-за аварии на несколько часов было перекрыто движение на одной из сторон Волоколамского шоссе.

По данным СМИ, за Смирновым зарегистрировано три автомобиля марки Mercedes-Benz и Porsche Panamera. Только в 2017 году ему выписали более 50 штрафов за превышение максимально разрешенной скорости.

Смирнов был объявлен в федеральный розыск 28 июля этого года.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

Фото: МВД РФ