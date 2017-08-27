На его фоне московская Мара Багдасарян — жалкая дилетантша.

Автомобиль 21-летнего Дилона Гарсия полиция Лонг-Айленда остановила для банальной проверки документов. Полицейские, пробив по базам данных регистрационный знак автомобиля, а в США номера часто закрепляются за водителями, решили, что в сети произошел сбой. Но и повторный запрос выдал прежние данные: молодой американец был лишен водительских прав 81 раз.

Выяснилось, что Гарсия не только неоднократно нарушал правила дорожного движения, но и не оплачивал штрафы, а также игнорировал повестки в суды, которые рассматривали дела о его правонарушениях, сообщает телеканал NBC. В итоге молодой американец был помещен в тюрьму, его ждет суд, которого на этот раз точно не избежать. Автомобиль дерзкого водителя конфискован.

В полиции округа Саффолк пояснили, что такое количество записей о лишении водительских прав может быть связано с тем, что суды после рассмотрения каждого случая отправляли данные о приостановке действия прав Гарсии.

Предприимчивый житель Кемерова ездил по поддельным правам, а все штрафы приходили жителю Лондона.

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Фото: NBC